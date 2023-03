Yago Iglesias, entrenador del Zamora CF, aseguró ayer que el equipo da por olvidado el duro empate del pasado domingo contra el Burgos Promesas y asegura que sus jugadores ya están centrados en el próximo rival, un Ourense que, pese a estar por debajo en la clasificación, no les pondrá las cosas fáciles. «Esto es fútbol y cada siete días tenemos un nuevo partido. Es el pan nuestro de cada día. Tanto cuando conseguimos los tres puntos hay unos inicios de semana para pasar la euforia para centrarse en el siguiente rival, como no conseguimos el resultado esperado, lo mismo, pero al revés. Como digo siempre, utilizamos el principio de semana para analizar, para ver lo que no hemos hecho tan bien y a partir de ahí, tenemos que pensar ya en el Ourense, un desplazamiento a un campo que tiene un contexto que hay que tener muy en cuenta en cuanto al terreno de juego y a partir de ahí, pensar en un rival que nos lo va a poner muy difícil, y totalmente distinto al de la semana pasada».

O Couto es un campo de fútbol que no tiene mucho descanso en toda la temporada porque lo utilizan el Ourense CF y la UD Ourense, uno en Segunda y el otro en Tercera RFEF. Se alternan cada fin de semana para jugar y es un campo que tiene buenas dimensiones pero no está en las mejores condiciones posibles. Al parecer existe un proyecto para reparar la vetusta instalación pero hasta entonces seguirá igual. «Los propios miembros del club se quejan pero es lo que tienen», explicó el entrenador del Zamora CF aunque matizó que «vamos en un momento en el que el campo está bastante bien para lo que es habitual, pero no tiene que ser ninguna escusa. Sabemos a donde vamos, sabemos lo que hace el rival, sabemos lo que nos vamos a encontrar y a partir de ahí, estamos trabajando para tener todo en cuenta y preparar lo mejor posible el partido para volver con los tres puntos». El técnico gallego anunció que la lesión del central Galas será menos grave de lo temido en un primer momento aunque, como mínimo, tendrá un mes de plazo para recuperarse. Pese a la buena racha que arrastra el Zamora CF y que le ha permitido entrar en los puestos de play off, Iglesias dijó ayer ante la prensa que «quiero ver un equipo que esté los 95 minutos a tope, y sobre todo este año con la cantidad de cosas que nos están pasando en esos últimos minutos, aunque sí es cierto que echamos en falta a un equipo redondo de principio a fin. Es difícil a lo largo de todo el encuentro dominar y tener un partido plácido y controlado pero sí es cierto que nos falta un poco para cuajar partidos redondos. Hay mucho margen de mejora, estamos insistiendo en eso, incidiendo a nivel emocional y sicológico para que el equipo entienda e interprete bien esa faceta de estar concentrado en determinados momentos. Nos van pasando distintas cosas, intentamos buscar soluciones y a lo mejor no podemos ser un equipo dominador los 90 minuto por lo que sea, porque el rival de un paso adelante o porque caigamos en un bajón en un momento determinado. Pues tendremos que, desde la táctica, cerrar esos partidos, aunque la categoría es complicada y los rivales también juegan. En esta liga no hay goleadas, ni partidos fáciles, y ahí es donde tenem