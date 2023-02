Jara Bartolomé, del CD Arqueros Zamora, se alzó con el título de campeona de España en categoría infantil, mientras que su compañero Rodrigo Cristóbal logró una merecida medalla de bronce.

El Nacional se disputó en Valladolid, hasta donde se desplazaron nueve arqueros zamoranos: los infantiles Jara Bartolomé, Rodrigo Cristóbal y Alejandro Moralejo; en cadetes fueron Olivia Lorenzo y Enma Piedra; Lucía Barroso e Isabel Cristóbal representaron a los junior; Beatriz Manso y Mario Diaz a los senior. Todos ellos con arco recurvo, menos Mario que compitió con arco compuesto. Estuvieron con ellos como técnicos acreditados Daniel García y Beatriz Manso.

Comenzó el campeonato y Jara Bartolomé apuntó maneras con una muy buena clasificatoria, 572 puntos, que supone récord de Castilla y León y que le daban pase como mejor chica de Castilla y León para formar equipo mixto de la comunidad junto a su compañero Rodrigo Cristóbal, también mejor chico de Castilla y León con 565 puntos.

Tanto Jara como Rodrigo, en los enfrentamientos de eliminatorias individuales desde dieciseisavos, fueron eliminando rivales, y mostrándose muy fuertes, con una solvencia tremenda haciendo puntuaciones excelentes que los llevaron a plantarse en las semifinales. En ellas Jara venció de nuevo claramente y se plantaba en la final por el oro, medalla que ganó con una facilidad pasmosa con lanzamientos excelsos. Así, se alzó con el título de campeona de España, sin olvidar que esta joven arquera lleva practicando este deporte solo 15 meses. Mientras, Rodrigo perdió en semis con marcador apretado y se vio obligado a pelear por el bronce frente a un gran arquero balear al que logró vencer en la flecha de desempate después de un apretado 5-5. Bronce merecidísimo para Rodrigo que supo rehacerse de dos nulos en las tandas clasificatorias por falta de concentración al intentar bajar el arco con la flecha.

En el campeonato de equipos mixtos Jara y Rodrigo, de nuevo intratables, fueron eliminando equipos con una gran confianza en sí mismos. Se plantaron en la final frente a un potente equipo balear contra el que bajaron un poco el nivel lo que les costó perder el oro. A pesar de todo, una plata muy buena y muy merecida.

Aún quedaba para ellos el Campeonato de equipos autonómicos, formado por las tres mejores marcas clasificatorias. El equipo masculino, integrado por los zamoranos Rodrigo y Alejandro Moralejo (otro infantil, de primer año, que brilló alto a pesar de lesionarse en el calentamiento pero que no quiso dejar de competir, consiguiendo unos fenomenales 540 puntos) y el vallisoletano Adrián, de Arcolid. Llegaron a cuartos y de ahí no pudieron pasar conformándose con un quinto puesto. El de chicas formado por Jara, Noa y Paula Prieto que, al igual que los chicos, fueron derrotados en cuartos quedando quintas.

Cadetes

En cadetes la mejor fue Olivia que consiguió la segunda mejor marca de la temporada y con ella la mejor de las castellano y leonesas que la metió en el equipo autonómico junto con la salmantina Claudia y la vallisoletana Yara. Las tres juntas llegaron a semifinales contra la poderosa Madrid que las derrotó. En la pelea por el bronce tocó otro hueso, Andalucía, que tampoco le dio opción. Al final, una medalla de chocolate para ellas, resultado bueno viendo el nivel exhibido por las contrincantes.

A título particular Olivia llegó hasta octavos ahí acabó su andadura consiguiendo un noveno puesto final que dejó buen sabor porque a priori estar entre las diez mejores era el objetivo,

Enma, la otra cadete, no tuvo buen día, no logró entrar mentalmente en competición y no pudo entrar en las eliminatorias.

Júniors

Las junior Isabel y Lucía hicieron buena clasificatoria, especialmente Lucía que con 526 puntos conseguía la mejor marca personal y de las castellano y leonesas que la metía en el equipo autonómico mixto, pero que por decisión técnica del director de tecnificación deportiva de la FTACYL, inscribía a la salmantina Andrea García. En las eliminatorias individuales de dieciseisavos caía eliminada frente a la representante cántabra. Fue de esas eliminatorias que la puede ganar cualquiera y solo la suerte decide, y la suerte se fue con la rival. Su puesto final la 17ª. Pero se fue con muy buenas sensaciones y felicitada por entrenador nacional, el mejicano René Palacios, que reconoció el gran trabajo que ha llevado a cabo en dos meses.

Isabel Cristóbal, compitió muy bien, su objetivo era hacerlo sin bloquearse mentalmente y lo hizo. Logró entrar en eliminatorias y también cayó en dieciseisavos. Terminó la 17ª. Se fue satisfecha y sabiendo que está en el buen camino.

Séniors

Los senior no pudieron pasar el corte y acabaron su andadura en el puesto 36 Beatriz y en el 87 Mario.

A estos resultados hay que añadir que Lucía, Jara y Alejandro consiguieron mínima para estar en el Centro de Tecnificación Deportiva de Castilla y León la próxima temporada, un hecho que Olivia ya había conseguido.