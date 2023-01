Ricardo Vasconcelos, técnico del Recoletas Zamora, afirmó ayer que su equipo afronta este fin de semana “un partido determinante” ante el CB Joventut. Un encuentro “en el que clavar distancias” dentro de la larga carrera que es la Liga Challenge y en el que “la clave estará en defender”.

El entrenador luso comentó que esta semana la formación naranja ha “trabajado muchas cosas” y no solo se ha dedicado a “intentar mejorar lo que no se hizo bien en el último partido”. “Es cierto que en ese último partido atacando contra zona pues tiramos a canasta pero no se tiró con acierto y que hay que buscar soluciones, teniendo margen de mejora, en ese aspecto u otros”, comentó, añadiendo: “pero no solo puedes centrarte en eso. Hay que prepararse para el siguiente partido, para hacer frente a un rival como Joventut contra el que, posiblemente, las claves a manejar sean otras”.

En ese sentido, y dada la gran calidad del rival, Vasconcelos tiene claro que la victoria naranja pasa por “defender bien”. Una tarea que va más allá de frenar a la exjugadora del Recoletas Zamora Gala Mestres. “Es una jugadora con buenos números pero no solo ella, es un equipo con mucho talento y que tiene gran capacidad para anotar”, indicó sobre el rival el portugués, aseverando: “habrá que estar muy pendiente de defender bien, además de defender a Gala”.

Para Vasconcelos, el duelo del sábado se antoja “un encuentro de gran importancia” tanto por el momento de la temporada en el que se encuentra el Recoletas Zamora como por la situación clasificatoria de ambos conjuntos. “Enero es un mes que está lejos del final de temporada y en el que a todos nos gustaría estar en casa, pero la liga es un maratón y tiene puntos clave. No podemos negar que estamos ante uno de esos instantes”. “Es un partido para marcar distancias, en el que no puedes dejar que el primero se vaya ni que el tercero te alcance”, comentó el preparador, asegurando que la tarea es “llegar preparadas y con un ritmo top” al duelo.

Un dolor crónico

En ese sentido, el de la preparación y estado físico, Vasconcelos aseguraba que el equipo está “empezando a controlar” lo que ya es “como un dolor crónico”: la falta de efectivos y problemas en forma de lesiones o pequeñas contingencias.

“Es como un dolor crónico. Pones hielo, tomas un analgésico... controlas el dolor, no lo solucionas. Nosotras no tenemos diez jugadoras para entrenar, no estamos a tope físicamente, pero no es una situación nueva y el equipo creo que se ha adaptado a esta situación. Empieza a saber controlarlo y, aunque a veces resulte complicado en partidos, las jugadoras han hecho un gran trabajo y demostrado tener esa capacidad para adaptarse”, indicó.