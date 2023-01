El equipo ciclista Zamora Enamora, tras anunciar oficialmente la conformación de su plantilla para la temporada, ya ha ido acumulando los primeros resultados con algunos de sus corredores, que en esta época del año compiten en la siempre espectacular modalidad del ciclocross.

David Domínguez cerraba en Vic la Copa Catalana de Ciclocross, cuya general acabó en su poder tras haberse mostrado como el más regular durante más de tres meses. También, unas semanas atrás era Gabriel Ochando el que hacía lo propio con la Copa Madrileña. En su caso, mostrando una grandísima autoridad al imponerse en cuatro de las siete pruebas puntuables que estructuraron el calendario.

Manuel Campesino, director de la escuadra zamorana, no quiso dejar pasar la oportunidad de felicitar a sus pupilos: “Es una satisfacción enorme poder contar con varios de los mejores especialistas en la modalidad del ciclocross de este país, que estos meses invernales cobra tanta importancia. David y Gabriel están mostrando un nivel altísimo, y no quiero olvidarme de José Rebollo, que también ha hecho muy buenos papeles. De hecho, los tres estarán en los próximos Campeonatos de España. Lo cierto es que a nosotros nos encanta que estén metidos de lleno en esta campaña del barro, ya que no pierden esa hambre competitiva y es una manera perfecta de que mantengan el golpe de pedal para el inicio de la temporada de carretera”.

Como señala Campesino, sus tres ciclistas estarán este fin de semana, precisamente en Vic, para tomar parte en la pelea por los títulos nacionales élite y sub-23. “Sabemos que vencer es una utopía ante hombres de reconocimiento internacional como Felipe Orts y Kevin Suárez, pero si la fortuna no nos es esquiva y sale una carrera perfecta, podemos estar cerca de la pelea por alguna medalla”, palabras de un Gabriel Ochando, que ha preparado con mimo la cita de este domingo.