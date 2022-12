David Ámez, jugador del Zamora CF, señalaba en rueda de prensa que tanto él como el vestuario confía en sacar los tres puntos el domingo frente a la Gimnástica Torrelavega en un encuentro que esperan sea "difícil", como todos en la categoría pero en la que esperan que se prolongue "la buena dinámica del equipo" y siga "entrando la pelota" para acumular un triunfo más.

"En esta categoría ningún partido es fácil pero, si no recuerdo mal, llevamos seis partidos consecutivos puntuando y, después del difícil comienzo que tuvimos, el equipo sabe lo complicado que es sumar tres puntos. Por ello, confío en que vamos a salir a pelear cada pelota este domingo", comentó el lateral sobre el próximo encuentro de los rojiblancos. Un conjunto que ha experimentado un gran cambio de dinámica dentro de la competición. Un giro que, para el jugador, "no tiene un punto de inflexión claro" ni un motivo concreto. "Nosotros desde el primer día somos el mismo equipo que hasta el día de hoy. En el fútbol, las cosas no siempre salen como uno quiere y, al principio, la pelota no entraba y ahora sí lo hace. Esperemos que siga haciéndolo en los siguientes partidos", razonó.

En cuanto a si la apuesta por una defensa más nutrida ha contribuido a esa racha y como se siente él como lateral dentro de la misma, Ámez aseguró que si bien es verdad que "cuando juegas con cinco te sientes más protegido defensivamente" , el Zamora CF "tampoco propone una línea de cinco al uso". "En ataque apostamos por el mismo esquema que teníamos, simplemente es una variación que propuso el míster y que nosotros apoyamos y seguiremos manteniendo y respaldando todo el tiempo que quiera", zanjó.

Por último, sobre la posible clave del encuentro o los pasos a seguir por el plantel de Yago Iglesias para sumar una nueva victoria, Ámez indicó que el principal requisito es "hacer un partido similar a los de las últimas semanas". "Hay que ser un equipo correcto defensivamente y, en ataque, hacer sobre el campo lo que hemos trabajado a lo largo de la semana", concluyó.