El ciclista benaventano Álvaro Lobato dice adiós al equipo Extremadura-Ecopilas, donde ha militado en los últimos tiempos, logrando un tercer puesto en la Picota Bike Race junto a su compañero Cordero

La competición ha tenido como escenario el Valle del Jerte, donde se disputó la Picota Bike Race by Scott, prueba del calendario extremeño que consta de dos etapas, una contrarreloj semiurbana de 4 kilómetros por Cabezuela del Valle y la otra de maratón btt con salida y llegada a Navanconcejo de 73 kilómetros y 2400 metros de desnivel.

La primera jornada fue una crono de 4 kilómetros, donde el equipo Extremadura-Ecopilas estaba representado en categoría parejas por Álvaro Lobato y Manu Cordero mientras que en categoría individual lo hacía con Adrián González.

En parejas, la victoria sería para la pareja formada por el campeón nacional Sergio Mantecón y José M.ª Sánchez, quienes marcaban un tiempo en línea de meta de 10 minutos y 31 segundos, aventajando en 20 segundos a la pareja del Extremadura-Ecopilas formada por Manu Cordero y Álvaro Lobato, segundos, y en 30 segundos a Nacho Pérez y Pau Marza (Flyz Bikes-Gobik), terceros. En individuales, Adrián González, sumaba un nuevo triunfo parcial para los extremeños con un tiempo de 11 minutos y 12 segundos.

Al día siguiente se disputaba la etapa reina donde los líderes se mostraron aún más fuertes y se hicieron con el segundo triunfo parcial, sentenciando de esta manera la carrera. Mantecón y Sánchez emplearon un tiempo de 3 horas y 32 minutos.

A algo más de 5 minutos en segunda posición llegaba el equipo formado por Francisco Herrero y Roberto Bou (Cannondale-Tomás Bellés) pero que al aventajar en 3 minutos a la pareja del Extremadura-Ecopilas terceros, le arrebataban la segunda plaza de la general final.

ÁLVARO LOBATO CAMBIARÁ DE AIRES EN 2023: "En Extremadura-Ecopilas me he sentido como en mi casa"

El corredor de Benavente quien cambiará de aires para 2023, situación que conocen desde hace algún tiempo, aseguró que le da “pena irme de este equipo por muchas cosas, pero básicamente por el trato con todos sus integrantes. Nada más llegar al equipo me he encontrado como en mi casa. Una pena no despedirme con un puesto más arriba pero así son las carreras y en la Picota, tanto Manu como yo, hemos ido muy bien pero un traspiés en forma de pinchazo nos dejó fuera de la lucha por el segundo puesto. Me voy con la satisfacción de haber dado todo lo que he podido y espero que así lo hayan percibido tanto mis compañeros como la gente que he conocido en Extremadura”.

Así, comentó que “hay nuevos proyectos en el horizonte y el período de profesional de cualquier deporte es muy corto y vamos a probar, pero sin cerrar la puerta de este equipo al que agradezco enormemente la oportunidad que me ha dado esta temporada de mostrar mis cualidades como corredor de btt. Gracias equipo por esta temporada", declaraba Lobato en la que ha sido su última participación con la escuadra extremeña.