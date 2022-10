El triunfo ante el Gran Canaria FS del pasado fin de semana (6-2) ha dado alas al Atlético Benavente Caja Rural, que tiene como objetivo seguir creciendo y escalando posiciones, centrándose en sí mismo y explotando la identidad que el pasado curso los llevó a hacer historia y a acariciar el ascenso.

El equipo de Chema Sánchez visita esta tarde a partir de las 19.00 horas a O’Parrulo, plantilla que le espera en A Malata y que ahora mismo se sitúa novena con dos victorias, y a la que los blanquiazules tratarán de superar en partido y posteriormente en clasificación. Desde la entidad, en boca de Fran López, reconocieron que el equipo afronta esta quinta jornada en Segunda RFEF con buenas sensaciones, tras el empujón de su último encuentro en La Rosaleda donde volvieron a demostrar una perfecta comunión con los seguidores que ocuparon las gradas.

“El equipo se encuentra bien tras una victoria que por fin llegó ante nuestra afición y que se ha convertido en un plus para llegar a Ferrol para competir por los tres puntos”, comentó López quien también advirtió que “esperamos una pista muy difícil, que nos va a costar porque van a apretar ante su afición”. No obstante, dejó claro que en el equipo están “al 100% y convencidos de que vamos a luchar a muerte”. De cara a este encuentro, el entrenador de los benaventanos, que cuenta con toda su plantilla tras recuperar a lesionados y sancionados, dejó claro que la victoria ate Canarias no hizo más que refrendar la buena semana de trabajo, pero “ahora hay que darle una continuidad y en ello estamos”.

En este sentido, Chema Sánchez explicó que se encuentran en una línea parecida a la de hace siete días, conscientes de que visitan “una pista complicada donde no sumamos el año pasado”. Además, el técnico insistió en que O’Parrulo cuenta en sus filas con jugadores importantes en la liga española y estarán en un pabellón que aprieta mucho. Con todo, una de las claves será “estar enfocados en nosotros mismos”, y hacer pocas concesiones para traerse de vuelta el máximo botín.