El Atlético Benavente sumó su primer triunfo de la temporada y lo que es más importante, recuperó su identidad para arrollar en la segunda mitad a un Gran Canaria FS que se vio claramente superado por los blanquiazules.

El encuentro se puso muy pronto de cara, y a las primeras de cambio, cuando solo habían pasado 13 segundos de este choque entre último y penúltimo clasificado, los locales se ponían por delante tras una falta que botó Novoa y que Jesús Preciado envió al fondo de la red, no sin “ayuda” del portero canario. Con el tempranero, 1-0, la situación se ponía de cara y los jugadores benaventanos subían el ritmo con los ánimos una afición entregada. Canarias trataba de reaccionar y tuvo su opción a balón parado, obligando a Imanol a lucirse para evitar el tanto rival. Pasaban los minutos, y los de Chema Sánchez eran dominadores, cortando cualquier atisbo de peligro a tiempo, aunque no conseguían imponer todo su potencial sobre la pista. El técnico local movía el banquillo para dar frescura a los suyos, que no lograban ampliar la distancia por falta de definición en los últimos metros, y eso que Novoa tuvo el segundo que el meta visitante envió a córner. Probaba suerte Preciado y poco después Domi, pero 1-0 se mantenía en el electrónico del pabellón benaventano, mientras que Gran Canaria basaba su ataque en rápidas contras con las que pretendían sorprender a los locales.

Se llegaba al ecuador de la primera parte con las fuerzas igualadas en La Rosaleda, y con unos visitantes que no estaban achicándose y empezaban a llegar más de lo deseado, llevando la batuta en el juego y poniendo en jaque a la defensa. Así fueron pasando los minutos, con un Atlético Benavente que no conseguía ampliar distancias y es que hasta el larguero evitó un tanto claro de Preciado. Los locales estaban perdonando demasiado y no materializaban las numerosas llegadas que estaban teniendo ni siquiera una postrera de Malaguti que se fue por centímetros y con la que se llegó al descanso.

PUNTO DE INFLEXIÓN

La segunda parte se inició con un Atlético Benavente que fue a por todas, y desde el principio rondó la portería de Barranquero hasta que en el min. 23, y con una espectacular chilena, Charlie ponía el 2-0. No se vino abajo el colista que reaccionó y volvió a meterse en el encuentro un minuto después con el 2-1, pero de nuevo Charlie sacaba a relucir su mejor versión y en una gran jugada con Malaguti ponía el 3-1. El juego de los locales fue en claro ascenso y ya eran imparables. La guinda (o guindas) estaba por llegar, y Malaguti vio recompensado su trabajo y con el 4-1 que pudo dedicar a su padre fallecido. A partir de ahí arriesgó Canarias con portero jugador, pero el Atlético Benavente ya había sacado el rodillo y We Casas ponía el 5-1 a puerta vacía. Los visitantes lo intentaron y aprovecharon un error de marca de la defensa para poner el 5-2, pero los de Chema Sánchez llegaban a la recta final gustando y gustándose, y eso los hacía imparables. A pesar de todo, el Gran Canaria no arrojó la toalla y estuvo en el encuentro hasta el final poniendo a prueba a Imanol que tuvo un gran papel bajo palos. También el encuentro sirvió para vivir el regreso de la pareja Charlie-Malaguti que se lució ante sus seguidores aunque fue Malaguti quien puso el 6-2 final.