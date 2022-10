El Atlético Benavente Caja Rural vuelve a ponerse esta tarde (19.00 horas) delante de su afición en La Rosaleda. El equipo blanquiazul ha tenido un inesperado mal arranque de competición en Segunda División en el que solo llevan un punto en su casillero, un rumbo que espera enderezar ante el actual colista, un Galdar Gran Canaria FS que no ha conseguido sumar este curso. Penúltimo contra último, el pabellón benaventano acogerá un encuentro que se prevé intenso entre dos planteles necesitados, que buscarán su primer triunfo.

David Novoa explicaba que en el vestuario están “con muchas ganas” de jugar y ganar ante su afición tras una semana de trabajo que “ha sido bueno”. “Hemos aumentado bastante el nivel y veo al equipo convencido y preparado para sumar los primeros tres puntos”, añadió.

De lo que no se fían en el equipo es del carácter de recién ascendido de su rival y llegan escaldados de lo ocurrido ante El Valle la pasada semana. “Veo a nuestro rival con la misma necesidad que nosotros y espero un equipo, duro, agresivo y que saldrá con todo”.

También fue muy firme sobre la situación que atraviesan el entrenador de los benaventanos. Chema Sánchez dejaba claro en su comparecencia previa al duelo que “nos encontramos en una semana delicada y me centro en nosotros porque me importa poco la necesidad del rival. Venimos de haber sido muy autocríticos con la actuación del equipo el pasado partido, sobre todo en la primera parte, puesto que después de muchas temporadas el equipo no compitió y nos endosaron un parcial de 4-0 que supuso tirar el trabajo de toda la semana por la borda”. A partir de ahí, insistió “hemos sacado conclusiones, una de ellas es la recuperar la humildad”. “Nos tenemos que caracterizar por ser los más humildes de la categoría y recuperar capacidad competitiva. Eso entraña muchas facetas que no estamos manejando y tras una charla muy dura entendemos la dificultad”, añadió el míster que, no obstante, recordó que “estamos en la jornada 4 y hay capacidad de revertir esto”.

Respecto a las críticas recibidas, fue sincero al asegurar que “los aficionados tienen que ser críticos porque pagan su entrada y abono. Lo que es innegociable es que tenemos que ser un equipo reconocible, intenso, comprometido en cada acción que muestre orgullo competitivo. Estoy convencido de que el equipo va a competir, no puede ser de otra manera”, concluyó.