No está bien el Atlético Benavente, superado con comodidad por un debutante como CDE El Valle, un recién ascendido que hasta ahora había cosechado dos derrotas y que ahora adelanta a los de Chema Sánchez en la tabla, con un pírrico puntito la escuadra blanquiazul tras este mal inicio de temporada. Un primer periodo para olvidar, saldado con 4-0, enterró las opciones de un equipo que al menos en el segundo acto dio la cara, pero se acabó viendo superado con claridad al volcarse en ataque dejando no huecos, sino verdaderas llanuras eternas en defensa que los madrileños aprovecharon para machacar gol tras gol hasta el 8-2 final. No es el inicio de temporada soñado, ni mucho menos.

Llegaban los benaventanos al pequeño pabellón de Sanchinarro con las novedades en la convocatoria del capitán Tomy y del joven Domi, mientras We Casas y Josema se caían de la lista de Chema Sánchez. Y el encuentro comenzaba con mucho ritmo, con un remate de Brian para los zamoranos y la respuesta madrileña en un envío a la madera. Y es que El Valle necesitaba con prontitud estrenar también el casillero de triunfos, apretando con fuerza los de Pedro Fernández y con una nueva oportunidad para el pivote Miguel Rubio, con gran intervención de Imanol evitando el 1-0. Pero poco después, el pase de Galende lo remataba a las mallas Víctor López abriendo la cuenta del Valle. Respondía Colorado con una buena oportunidad para los zamoranos mientras Chema Sánchez pedía un tiempo muerto porque los contragolpes locales eran muy peligrosos. Pero de poco sirvieron las indicaciones del míster porque nada más reanudarse el juego, otro contragolpe perfecto de los locales con convertía el ala Hurta en el dos a cero. Feo se le ponía el panorama a un Atlético Benavente que no acababa de encontrar su sitio en cancha, ni movía el esférico con comodidad, ni llegaba ante el meta madrileño. El equipo estaba hundido y Hugo remachaba en el segundo palo el 3-0, con reacción desde el banquillo poniendo a Dani Colorado de cinco, ya a la desesperada. Jesús enviaba al poste un lanzamiento de falta en una gran oportunidad para que los visitantes se metieran en el encuentro, pero la respuesta del CDE El Valle llegaba tras un malentendido entre Charlie y Malaguti que aprovechaba el Charly local, el de la ´Y´, para hacer el 4-0. Con ese marcador y unas muy malas sensaciones se llegaba al descanso. Salió con otra cara la escuadra benaventana en el segundo periodo. Sin pensamientos sobre el gafe del amarillo en el segundo uniforme, los de Chema pisaban fuerte campo rival y Jesús podía recortar pero se lo impedía el poste. Novoa reactivaba a los visitantes con mucho ímpetu y movilidad, pero su clara ocasión se iba al limbo. Ahora era El Valle el que se defendía como gato panza arriba con oportunidades en aluvión de los zamoranos. Malaguti, el ilustre veterano Charlie y Guille tenían opciones para recortar las distancias, pero el equipo estaba muy volcado arriba y El Valle creaba peligro cuando podía sacar algún contragolpe aislado. Eso sí, tras una nueva serie de acercamientos zamoranos, Manu Cebrián tenía una ocasión de peligro para los azulones, el rechace le llegaba a él mismo y sin piedad caía el quinto de los madrileños. Se frotaban los ojos los espectadores en Sanchinarro. Un penalti permitía a Charlie al menos abrir el marcador para los de Chema Sánchez, con tiempo y con ganas para pensar en milagros. Un robo del juvenil Domi lo convertía el jugador en el 5-2 y el equipo no se rendía, a cinco minutos de la bocina. Pero al minuto repetía Cebrián para los madrileños con un golazo por la escuadra, sepultando así El Valle las opciones de remontada, ni siquiera de sueño. Con Benavente de nuevo con portero jugador, Hurta hacía el 7-2 desde la larga distancia y sin portero. Incluso tras un doble penalti con roja a Dani Colorado, el joven canterano local Otero pudo celebrar su debut haciendo una diana. Un partido para olvidar. CDE El Valle: Rober Monroy, Víctor López, Galende, Gon, Miguel Rubio -cinco inicial. Hugo, Hurta, Charly, Manu Cebrián, Dani Gómez, Colón, Javi Marín. At Benavente FS: Imanol, Brian, Guille, Domi y Dani Colorado -cinco inicial- Charlie, Malaguti, Jesús, Dani Novoa, Tomy, Fran. GOLES: 1-0 (9´): Víctor López. 2-0 (11´): Hurta. 3-0 (12´): Hugo. 4-0 (16´): Charly. 5-0 (29´): Manu Cebrián. 5-1 (31´): Charlie de penalti. 5-2 (35´): Domi. 6-2 (36´): Manu Cebrián. 7-2 (37´): Hurta. 8-2 (39´): Colón. ÁRBITROS: Almeida León y Santana Santana. Tarjetas amarillas: Charly / Guille y Malaguti. Roja a Dani Colorado (39´). PABELLÓN: Colegio El Valle (Sanchinarro). Unos 120 espectadores.