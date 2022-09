El amistoso que vino a cubrir el hueco que ha dejado en el calendario la problemática desencadenada por el DUX, tuvo un final inesperado con la larga charla que el secretario técnico, César Villafañe, y el propio entrenador, Yago Iglesias, protagonizaron en el vestuario rojiblanco con el objetivo de recomponer la situación anímica de la plantilla tras este inesperado comienzo de la temporada oficial. Iglesias aseguró que este amistoso se “ha metido a calzador. Es complicado empezar la semana con la tensión de empezar el campeonato y a los dos días, que se paralice todo. Y este partido ha sido un reflejo de lo que al equipo se le ha venido encima. Es difícil salir a competir sin nada en juego, en una pretemporada tan larga, y el equipo necesita salir a competir de una vez, que haya algo en juego”. Afortunadamente este miércoles ya habrá competición oficial aunque en la Copa Federación con el partido contra la Cultural Leonesa.

Según el técnico gallego, la charla postpartido no se enfocó como una reprimenda: “Hemos hecho dos onces, cuando a estas alturas ya tendrían que ser titulares ciertos jugadores. Teníamos que intentar visualizar el partido como si fuera de competición y hemos hablado de que si éste hubiera sido el primer partido de Liga, lo hubiéramos perdido”. El entrenador del Zamora insistió en que el equipo necesita ya competir: “Sabíamos que vendrían rivales a vernos en este partido y te trastoca todo porque no puedes plantear el partido como tú quieres, tienes que estar guardando cosas para que no te vean los demás, es un cúmulo de todo. Pero esperando ya que llegue el miércoles”.