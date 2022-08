Víctor De Aldama, presidente del Zamora CF: “Hemos hecho un equipo para ascender”

El acto con motivo de la renovación de patrocinio por parte del Caja Rural de Zamora al Zamora CF se convirtió ayer en una excelente oportunidad para conocer y entender la realidad del club rojiblanco desde el punto de vista de su presidente, Víctor de Aldama, que se convirtió en protagonista de la cita.

El presidente se mostró abierto, sincero y comunicativo. Hizo gala de su franqueza y, a diferencia de otras ocasiones, lo hizo sin exaltarse y exponiendo su visión sobre cada parcela del proyecto rojiblanco por la que fue preguntado. Postura que permitió hacer una más que interesante radiografía al Zamora CF y los propósitos que tiene en mente De Aldama para la entidad.

El reto para esta temporada

El presidente del Zamora CF, huyendo de la prudencia que sus compañeros de directiva puedan aconsejarle, fue claro y directo. “El Zamora CF ha hecho un equipo para volver a subir”, señaló, afirmando que desde el club no se conforman “con estar en Segunda RFEF”. “No creo que sea nuestro lugar, ya lo demostramos hace año y medio al jugar el play-off de ascenso a Segunda. Y creo que podemos volver a hacer lo que ya hicimos”, indicó De Aldama, exponiendo a continuación que Zamora es “una ciudad con muchas virtudes” y es “una gran desconocida del panorama nacional”.

El presidente rojiblanco señaló que la ciudad es una joya oculta que debe darse a conocer y que merece fútbol de alto nivel, dando a entender que ese es el fin último de la cúpula del club. Un proyecto que no es rentable y en el que continúa porque, para él, no es una inversión, es una parte de su persona.

Un proyecto deficitario pero que despierta interés

“Económicamente, el Zamora CF, es deficitario. El que piense que estamos ganando dinero con el club, se equivoca. No hemos encontrado ni oro ni petróleo en el campo”, confesó el mandatario, añadiendo que para él “este club es más que un proyecto”. De Aldama considera la entidad como “algo personal, que llevo en el corazón” y si bien no se negó a que “pueda venir alguien de fuera y continuar con el proyecto”, aseguró que “no se dejará al club en manos de cualquiera”. Una posición que reconoció haber adoptado en un pasado reciente, cuando hubo ofertas para tomar el control de la entidad.

“Nos ha preguntado mucha gente por el club, gente que quería entrar a toda costa. Al 90% les dijimos que no porque no se adaptaban al proyecto ni querían darle continuidad y no sabíamos como iba a quedar el club; y a otros, los hemos escuchado, señalando que no queríamos perder el control del club y, al llegar al punto final de las negociaciones, no aparecieron”, relató De Aldama, señalando que siempre han trabajado “cuidando al club ya la ciudad, como se dijo desde el primer minuto”.

Menos apoyos, mismo presupuesto

Sin nuevos inversores y sin ser rentable, la lógica invita a pensar que el Zamora CF ha confeccionado su actual plantilla recortando el presupuesto. Más aún después del descenso. Sin embargo, De Aldama afirmó ayer lo contrario, indicando que se ha hecho una apuesta fuerte para este curso, incluso habiendo perdido apoyos importantes.

“Hemos perdido patrocinadores pero el presupuesto se mantiene”, indicó, detallando: “Avanza nos comunicó hace un mes que no podía seguir adelante con nosotros y Guajaca ya no está tampoco. Además, hemos perdido también a Halcón Viajes, inmerso en una reestructuración”. Aldama señaló que “quien sigue de forma incondicional es Caja Rural y, en la manera que puede, la Diputación de Zamora también está con nosotros junto a Villafuel y Prenatal, que han decidido continuar con nosotros un año más”.

Condicionantes que no han menguado el poder del club en el mercado de fichajes pues “se ha apostado por tener una de las mejores plantillas de la liga para tener al equipo arriba”. Aunque, eso sí, hacen que el presidente rojiblanco denote “una falta de apoyo en la ciudad” y en su tejido empresarial para dar alas al Zamora CF.

Por supuesto, de sus palabras, quedó claro que los rojiblancos no cuentan al Ayuntamiento de Zamora como uno de sus respaldos. Y si bien De Aldama señaló que el trato con el consistorio “es cordial”, tampoco dejó de apuntar que “pese al envío de diversos borradores, no se ha llegado a ningún acuerdo para un convenio de cesión del Ruta de la Plata”. Una falta de acuerdo que impide al club “hacer viable económicamente el estadio”, para el que tendría planes como conciertos, actuaciones y otras actividades.

La afición y la gestión deportiva

En cuanto al apoyo de la afición, Víctor de Aldama reconoció que “este año, no se le puede decir nada al aficionado, porque se ha descendido”. “Cualquier aficionado debería ser incondicional con su equipo, pero entiendo que la gente se mueve por resultados”, indicó, deseando que se valore que “el Zamora CF siempre está ahí para ellos”, como su involucración en la nueva campaña de socios a los afectados por los incendios.

De Aldama, además, señaló que “en estos cuatro años se ha hecho una gestión deportiva muy buena”, con tres ascensos en ese tiempo que deben aportar confianza al seguidor. Un trabajo que también empieza a dar su fruto en la base y del que, en relación al pasado curso, se achacó a sí mismo “no haber tomado la antes la decisión con respecto al míster”, confesando que el cambio de técnico se retrasó “por un tema de corazón y moral”. Una posición en la que, seguro, espera no volver a verse, esperando que las buenas sensaciones que le transmite la actual plantilla no se contradiga con resultados como el año anterior.