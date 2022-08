Caja Rural de Zamora y el Zamora CF escenificaron hoy la renovación del patrocinio de la entidad financiera al club deportivo. Una asociación que cumple nada menos que 25 años, centrada siempre en la capital del Duero y sus habitantes, base fundamental tanto de su relación como de sus diferentes proyectos y objetivos.

Cipriano García y Víctor de Aldama fueron los grandes protagonistas de un acto en el que ambas instituciones expresaron su respeto por el trabajo que su compañero de viaje, así como el orgullo que sienten por una asociación inquebrantable a lo largo ya de un cuarto de siglo.

"Es un vínculo histórico para nosotros, centrado en un entorno común con unos clientes y socios comunes, y basado en una filosofía de entrega máxima porque sentimos y somos partes intrínsecas de la ciudad", destacó García en una intervención en la que aprovechó para agradecer a Víctor de Aldama "sus cuatro años al frente de la entidad porque ha hecho un esfuerzo importante a nivel personal y profesional con el fin de que haya continuidad en el fútbol zamorano en momentos difíciles y complejos para la entidad que encabeza". Palabras que hizo extensivas a "una junta directiva compuesta, principalmente, por zamoranos que se han implicado en una forma directa en darle continuidad al proyecto pese a las vicisitudes a las que se enfrenta dentro de su realidad".

El director general de Caja Rural de Zamora destacó que el mundo del fútbol "conlleva alegrías, pero también muchos disgustos" y es de agradecer los esfuerzos de cada persona en el club. Una entidad al a que apoyan para impulsar "principalmente al primer equipo", pero sin olvidar "esa esencia que supone la base del fútbol, que alimenta la filosofía deportiva de la gente joven y que deben tener una referencia positiva como la primera plantilla". "Pese al descenso, creo que el primer equipo supone un referente de cumplimiento a resaltar y manifiesta en el tiempo pese a que el fútbol sea una realidad compleja y cambiante".

Por su parte, el presidente del Zamora CF Víctor de Aldama, quiso agradecer el compromiso sin reservas de "Caja Rural, de Cipriano García o de Narciso Prieto, porque todos nos han apoyado siempre desde el primer momento y mucho más allá del apartado económico". "Siempre han sido un referente para nosotros y así lo hemos valorado todos estos años, porque pese a tener otros patrocinadores importantes nunca han estado al nivel de Caja Rural por su apoyo desde el minuto 1".

Otros patrocinadores

De Aldama comentó en este acto de presentación que el Zamora CF "ha perdido patrocinadores" este verano y que, lamentablemente, el club no encuentra apoyos dentro de la capital del Duero para ocupar su lugar. "Ojalá tuviéramos más apoyos en Zamora como el que tenemos en Caja Rural, que es incombustible y a ciegas. Pero, pese a todo, vamos a seguir luchando y vamos a seguir con el proyecto como hemos hecho hasta ahora", comentó, señalando que por motivos socio-económicos a nivel nacional tanto Avanza como Viajes Halcón.

"Hay pocas instituciones que nos apoyen como Caja Rural", recalcó, afirmando que una de las mismas es Diputación de Zamora y declarando que la relación del club con el Ayuntamiento de Zamora es "cordial" pese a "no llegar a acuerdo alguno sobre la concesión del Ruta de la Plata" que permitiera hacer "viable económicamente el estadio".

Capítulo deportivo: Temporada pasada y presente

Por otra parte, en cuanto al capítulo deportivo, el máximo mandatario rojiblanco analizó la pasada campaña y señaló: "Creo que hicimos un equipo para estar tranquilos. Al final, esto es fútbol, y tuvimos la mala suerte de cosechar los resultados que tuvimos. Y, por mi parte, creo que hubo una decisión que tuve que tomar antes con respecto al míster pero, también es verdad, que era complicado porque era un entrenador que nos había hecho llegar donde estábamos y era un tema moral y de corazón. Pero está claro que es mi responsabilidad y tenía que haber tomado una decisión mucho antes de cuando la tomé. No hubo tiempo para rectificar y descendimos".

El presidente, sin embargo, mostró su ilusión por seguir adelante con el proyecto iniciado hace ya varias temporadas y aseguró que este año el Zamora CF "ha hecho un equipo para volver a subir". "Lo digo claramente, no tengo miedo, aunque luego haya en el club quienes me indique que sea más prudente. Hemos hecho un equipo para volver a Primera RFEF porque no nos conformamos con estar en Segunda RFEF. No creo que sea nuestro lugar y ya lo demostramos hace año y medio al jugar el play-off de ascenso a Segunda. Y creo que podemos volver a hacer lo que ya hicimos. Además, esta plantilla me transmite las mismas sensaciones que la de aquel año".

Además, indicó que el trabajo de base se ha mejorado y comienza a notarse, tanto por ascensos de los diferentes equipos como por "la inversión en la tendencia de perder jugadores frente a Valladolid o Salamanca; en los últimos años, ya son jugadores de fuera los que vienen al Zamora CF".

El apoyo del aficionado

De Aldama, además, tuvo un momento para acordarse de los socios y aficionados zamoranos, indicando que "si bien otras temporadas el equipo fue líder y no entendía que el campo no estuviera lleno, esta temporada no puedo decir nada. Hemos descendido y nos merecemos ese castigo que supone perder la confianza del aficionado", si bien matizó que: "el seguidor se mueve en torno a los resultados y es natural, pero creo que más allá del último año, los resultados del proyecto en temporadas pasadas deberían también impulsar al socio a continuar apoyando a su equipo".