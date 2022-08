Raúl Vallejo tiene opciones, muchas, de quedarse este curso liguero en el Zamora CF. El centrocampista, que tiene contrato en vigor para una temporada más, está a prueba en el equipo con el objetivo de entrar en los planes de Yago Iglesias. Hay que recordar que Vallejo se lesionó de gravedad hace más de un año y pasó los últimos meses de la pasada campaña cedido para favorecer su puesta a punto.

Ahora, con la plantilla en Segunda RFEF, el jugador quiere quedarse y su tarea es convencer al cuerpo técnico de lo mucho que puede aportar. En estas primeras semanas, el trabajo de Vallejo está siendo positivo y valorado por el entrenador, quien confiesa que sí tiene aptitudes para quedar, aunque todavía no hay una decisión tomada al respecto. “De momento le estamos viendo, que era el primer paso, pero sí es verdad que nos está gustando lo que vemos, aunque todavía no hay nada decidido”, comentó Yago Iglesias. La decisión la tomarán en los próximos días y de ello depende si se cuenta con una o dos fichas libres para completar el equipo. En cuanto a los otros tres jugadores con contrato pero sin ficha (hay que recordar que a Munguía se le dio la baja hace algunos días) todavía no está todo resuelto.

AZIZ TENDRÁ FICHA EN EL B

Todo parece indicar que Aziz tendrá ficha con el B y alternará su presencia entre el Regional de Aficionados y el primer equipo cuando sea necesario. Sobre Mapisa y Zotes, ambos cedidos el pasado año, tampoco hay decisión tomada, pero por ahora su presencia en el Segunda RFEF parece descartada. Con este panorama, una vez se resuelva el futuro de Vallejo se procederá a completar el cupo de fichas, aunque no hay prisa para ello. El deseo es poder sumar un futbolista más de ataque con experiencia en categorías superiores y que “sume aún más calidad al equipo”.

A pesar de todo, y por el momento, Iglesias aseguró estar “muy contento” con el vestuario que se ha confeccionado y es que “aunque ofrecimos la renovación a nueve futbolistas del año pasado y solo dos (Juanan y Dani Hernández) se quedaron, se ha conseguido un grupo muy bueno”. Quien tampoco se quedará en el Zamora CF es Julián Luque que lo tiene hecho con el Real Unión de Irún por lo que, salvo que ocurra algo inesperado, será otro exrojiblanco en Primera RFEF.

CAJA RURAL SIGUE AL LADO DEL ZAMORA CF

Mientras, el Zamora CF presentará este mediodía la renovación de su acuerdo de patrocinio con la entidad Caja Rural que sigue, un año más, al lado de los rojiblancos. Además, continúa la campaña de socios sabiendo que el sábado será la presentación oficial del equipo ante su afición en el Memorial “Agustín Villar”. El rival será el Guijuelo y el escenario el estadio zamorano, que vuelve a la actividad.