“Nos ha condenado el mal rendimiento en casa”

Dani Hernández ha ejercido de capitán en una de las temporadas más duras del Zamora CF. Tras los éxitos de años pasados por ascender a Segunda B y Primera RFEF, ha llegado un curso liguero en el que nada ha terminado de funcionar y que ha concluido con un irremediable descenso a Segunda RFEF que todavía tratan de asimilar. Para él el hecho de vivir esta situación en “su” club ha sido un mazazo mayúsculo, pero tiene claro que el proyecto del club sigue adelante.

–¿Cómo está?

–Personalmente hundido. Estoy dolido y tengo la sensación de responsabilidad y de que no hemos estado a la altura de lo teníamos que hacer este año. Duele mucho, sobre todo cuando es en tu casa.

–¿A nivel individual cree que ha podido dar más?

–Seguro que me habré equivocado, dentro y fuera del campo, pero todo lo he hecho siempre, igual que el año pasado, es dándolo todo. Más no puedo dar. Dentro del campo he dado el 100%.

–¿El resto de compañeros también?

–Sí. No entiendo en el fútbol que alguien no ofrezca el 100%, y más en una categoría que es profesional o semiprofesional. Conociendo a los compañeros, todos han dado todo. Habrán estado mejor o peor, habrán tenido mejor o peor año, pero todos han dado el 100%.

–¿Qué ha pasado entonces?

–Esto es fútbol. Empezamos la temporada mal, y luego es muy difícil salir de ahí abajo. Yo he tenido alguna experiencia más y cuando te metes ahí abajo empiezas a no ganar, a no ganar… y es difícil. Necesitas los puntos, llega el cambio de entrenador y empiezan a pasar las jornadas, ves que no ganas. Además, en casa hemos sido muy poco fiables, y el año se ha ido complicando.

–Hubo un momento, en diciembre y enero que pareció que sí, se acabó la primera vuelta fuera de descenso. Fue un espejismo.

–Sí, ganamos tres partidos y salimos de descenso. Fue después de llegar Yago, pero luego nos pasó lo mismo. Empezó la segunda vuelta y llegaron muchas jornadas sin meter gol, y eso te mete otra vez abajo, y a remar para intentar salir, pero no eres capaz.

–Y se desciende a falta de tres jornadas. Muy pronto.

–Sí, es pronto. Para mí lo que más nos ha condenado ha sido el mal rendimiento en los partidos de casa. Hemos sido el peor, o el segundo peor, equipo de los dos grupos en casa y no hemos estado a la altura. Todavía duele más porque si no eres capaz de sacar los puntos en casa, con tu afición, con tu gente… es lo que nos ha llevado a descender tan pronto.

–¿Cómo afrontan estos dos partidos que quedan?

–En el primer entrenamiento de la semana, la gente trabajó muy bien. Lo hemos hablado dentro y tiene que ser por nosotros el entrenar al 100% cada semana, no dejarnos ir, y los partidos que quedan defender este escudo a muerte porque para eso hemos estado todo el año aquí. Por lo menos dar la cara, haciéndolo como lo hemos hecho, tenemos que dar la cara.

–¿Ha hablado ya con el presidente?

–No. He hablado con César Villafañe (director deportivo).

–¿Qué le dicho?

Están mal, pero sabemos que esto también es fútbol. César también ha jugado y sabe lo que hay. Lo bueno que tenemos es que el proyecto va a seguir. Víctor de Aldama sigue comprometido con el club, como lo está desde que llegó, y todo va a seguir igual. No van a dejar al Zamora CF de lado, porque conozco a Víctor y sé lo que quiere hacer y lo que quiere al Zamora CF.

"Mi idea es estar en el Zamora CF, pero luego hay muchos factores"

–¿Y Dani Hernández va a seguir en el Zamora CF?

–Pues no lo sé. Tendremos que sentarnos y ver si el club quiere. Hay que hablar de todo. Mi idea es estar en el Zamora CF, pero luego hay muchos factores.

–¿Quiere seguir?

–Yo en el Zamora CF soy muy feliz, pero luego hay que ver qué pasa.

–¿Comprendería que para el próximo año tampoco se apueste por una renovación en bloque de la plantilla?

–Sí, entiendo que se cambien cosas, lo que no ha funcionado. Pero es pronto. Ahora es cosa de César que empiece a planificar todo.

–¿En la plantilla piensan en la opción de las vacantes que puedan quedar en Primera RFEF?

–Sí, pero eso es más cosa del club.

–Pidió disculpas por redes sociales a los aficionados ¿qué les dice días después?

–Lo mismo. Sobre todo, que hay que estar en estos momentos con el club, más que con el equipo que es verdad que no ha dado la cara. El año pasado nadie se esperaba lo que hicimos para bien, y este año para mal. Se va a volver. Hay que corregir cosas que se han hecho mal, y volver.