El Zamora CF consumaba este domingo su descenso a Segunda RFEF, a falta de tres de jornadas para que concluya la temporada. Tras perder en Las Gaunas (y que el Dux ganara) el equipo descendía matemáticamente tras una temporada para olvidar.

Una vez concluido el partido, los capitanes del Zamora CF dieron la cara y a través de las redes sociales pidieron perdón a los aficionados.

Dani Hernández no dudaba en pedir "perdón" y admitía que no habían estado a la altura de lo que la categoría requería. No obstante, mandó un mensaje de optimismo al asegurar que "volveremos, que nadie tenga ninguna duda".

PERDÓN,POR TODO LO QUE NOS HA LLEVADO HASTA AQUÍ.

POR NO ESTAR A LA ALTURA DE LO QUE MERECÍA ESTÁ CATEGORÍA. COMO DIJIMOS EN HARO.. VOLVEREMOS @ZCFOFICIAL QUE NADIE TENGA NINGUNA DUDA. 🔴⚪️ pic.twitter.com/RJTPmxImzG — Dani hernandez (@danihdez7) 8 de mayo de 2022

También Carlos Ramos se disculpaba por lo sucedido durante los últimos meses, dejando claro que "no hemos estado a la altura en ningún momento de lo que este escudo, este club y esta ciudad merece". Además, el jugador zamorano se unía a las palabras de Dani al asegurar que "el Zamora volverá".

PERDÓN, perdón a todos los que estáis en la foto y los que sentís el Zamora un poco. No hemos estado a la altura en ningún momento de lo que este escudo, este club y esta ciudad merece. Lo siento de corazón , el Zamora volverá. Gracias a todos afición.

Te quiero @ZCFoficial 🔴⚪️ pic.twitter.com/3mMuWeL1Z6 — Carlos Ramos (@carlos10ramos_) 8 de mayo de 2022

No fueron los únicos. Ayer las redes sociales se inundaron de mensajes de lamento entre los aficionados del Zamora CF por la categoría perdida, y hubo otros jugadores e integrantes del equipo y cuerpo técnico que también mostraron su pesar.