Yago Iglesias, entrenador del Zamora CF, lamentaba amargamente la derrota en Logroño que llevaba a su equipo a Segunda RFEF y aseguraba que “es triste”. “Es difícil entrar a un vestuario y ver a hombres llorar”, admitió, aunque aseguraba que “hemos peleado y seguiremos haciéndolo hasta la última jornada, trabajando, por nosotros mismos y por el club, pero es un día triste. Son momentos complicados para todos los que formamos el Zamora CF y no nos queda más que asimilarlo, pasar el duelo y a partir de ahí pensar en el futuro”.

Eso sí, el técnico del Zamora aseguraba que no se arrepiente haber cogido el equipo: “Nunca me arrepiento de las decisiones que tomo. Estos meses aquí me han servido para un aprendizaje brutal. A día de hoy puedo dormir tranquilo, puedo mirarme al espejo y estoy muy tranquilo con mi trabajo dentro de mis posibilidades. He hecho todo lo posible para conseguir que el Zamora CF mantuviera la categoría”.

Analizando estrictamente el encuentro de ayer en Las Gaunas, Yago Iglesias reconocía que la valoración “no es positiva”, aunque destacaba que su equipo estuvo en el partido hasta el 3-1. “No es fácil venir a este campo y jugar y hacer frente a la UD Logroñés. Creo que en la primera parte el equipo estuvo en el partido, le competimos de tú a tú al rival. Pese a ir al descanso por debajo en el marcador, las sensación era que el equipo estaba vivo y que por momentos estábamos complicándole las cosas a la UDL, pero en la segunda parte han sido muy superiores”, señalaba Iglesias, añadiendo: “ha tenido una efectividad enorme, pero es que han sido mejores”. Por otra parte, el gallego destacó que pese a todo su equipo nucna se mostró apático. “Empezamos perdiendo, pero el equipo se recompuso y plantó cara desde nuestra idea de juego”, subrayó.