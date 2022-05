Jon Magunagoitia, cancerbero del Zamora CF, señaló esta tarde en la rueda de prensa previa al encuentro frente al UD Logroñés que se encuentra "con confianza" y "preparado" para saltar al campo y defender la portería rojiblanca tras dejar atrás una larga lesión en la que ha "trabajado mucho en la sombra" y experimentado un "desarrollo personal" pese a no poder aportar a nivel deportivo al club. Una entidad que atraviesa "un momento delicado" pero que "todavía no está descendida" y debe poner todo su ser en el próximo encuentro.

"Me encuentro muy bien, la verdad; con mucha confianza y seguridad en mi juego. Han sido meses de mucho trabajo en la sombra, pero estoy muy satisfecho de como ha ido toda la recuperación y lo hecho en ese tiempo. Ya llevo un mes de entrenamiento con el resto del equipo y las sensaciones son muy buenas. Al final, soy consciente de la situación en la que estoy yo y en la que está el equipo, por eso entiendo que quizá sea complicado llegar a entrar en el equipo. Yo trabajo para estar disponible para el míster y, si él lo considera necesario, aportar en el campo", comenta Magunagoitia sobre su estado de forma tras su grave lesión.

El portero confesaba que lo más duro para él fue "estar al margen del grupo" pero que ese tiempo de trabajo lejos del campo le ha servido para crecer en otros aspectos como persona. "La lesión fue el 10 de octubre y me operé el día 20. Quizá lo más complicado haya sido estar al margen del grupo y tener que entrenar apartado de todo, en la sombra. Aun así, también es verdad que ha sido un tiempo que me ha servido para conocerme a mí mismo y mejorar la relación con familiares y amigos, enfocarme en la carrera que estoy estudiando... ha sido un proceso de desarrollo personal. Un periodo complicado, porque no puedes ayudar a tus compañeros desde el verde, pero personalmente ha sido una época de crecimiento para mí", destaca.

Maguangoitia reconoce que "a nadie le gusta estar fuera del verde, y más cuando la situación es delicada y te juegas la permanencia", y por eso ha tratado en todo este tiempo en aportar al Zamora CF lo que podía desde su posición. "Cuando no puedes ayudar es complicado pero, al final, asumes que tu rol es el de ayudar en otras facetas y no desde el campo, tratando de ayudar al equipo desde donde te toque. Sumar recogiendo el material, sumar subiendo la moral a los compañeros... lo que toque", explicaba, asegurando que si Yago Iglesias así lo quiere, ahora sumará sobre el verde. "Yo me siento preparado para lo que venga", afirma.

En cuanto a la difícil situación clasificatoria del Zamora CF, Magunagoitia tiene claro que el equipo está en un momento muy difícil pero no por ello tiene que bajar los brazos. "Entendemos que la situación es delicada porque no dependemos de nosotros mismos pero tenemos confianza en que podemos sacarlo. Los números hablan por sí solos y el descenso, ahora mismo, no es matemático. No estamos descendidos y nos tenemos que ocupar de lo que está a nuestro alcance: entrenar bien, afrontar los partidos con las máximas ganas posibles y salir a ganar. Eso es lo que no podemos dejar de hacerlo, luego ya se verá lo que pase", razonaba el meta, comentando así el ánimo del vestuario zamorano en estos instantes.

Por último, Magunagoitia destacó que nadie en el Zamora CF está pensando en la próxima temporada porque "no es el momento" para ello. No tenemos que pensar más allá del día a día, como mucho, en el partido del fin de semana. Una vez acabe la campaña, hablaremos de más cosas pero, ahora mismo tenemos que pensar en el UD Logroñés y en nada más", zanjó el meta.