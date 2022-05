Fin a la agonía rojiblanca, el Zamora CF desciende de categoría

El Zamora CF consumó su descenso a la Segunda División RFEF tras un mal encuentro en Las Gaunas en el que cayó por un contundente 4-1. Un mazazo definitivo que puso fin a la agonía rojiblanca y dejó cierto alivio a una afición que vivía pendiente de conocer la fecha del adiós a Primera RFEF. Una despedida a una categoría a la que los zamoranos nunca se acostumbraron y que se perdió lentamente y sin remedio a lo largo de los últimos meses, siendo cada día más escasa la esperanza de poder salvar la campaña sobre el verde.

Cierto es que quizás el 4-1 acabó siendo un marcador demasiado abultado dados los méritos de una UD Logroñés que con poco que hizo mucho daño a su rival. Un Zamora CF que, por su parte, pareció no jugarse nada en Las Gaunas. Y es que, tras un buen inicio de los rojiblancos (pese al 1-0 del minuto 1), el equipo se diluyó pronto. Ni el arreón del empate alargó su espíritu de lucha, que desapareció completamente tras el 2-1.

El Zamora CF no mostró el equipo en ningún momento capacidad de reacción y, lo mas importante, no mostró el nervio y el orgullo necesario para intentar, al menos intentar, la remontada en una segunda mitad en la que el equipo, salvo alguna excepción, mostró una clara falta de actitud.

Los de Yago Iglesias tenían que ganar si o si y saltaron al campo decididos a ir a por todas desde el inicio. O eso se esperaba, con un once bastante previsible con muy pocas alteraciones por parte del técnico gallego. Eso sí, las cosas no pudieron comenzar peor para los zamoranos, que cuando aún no se había cumplido el primer minuto de juego veían como el UD Logroñés se adelantaba en el marcador en un saque de esquina que ejecutaba Iñaki Saenz y Guarrotxena cabeceaba al fondo de las mallas.

El Zamora no se dejó amilanar y siguió adelante con su plan. Los visitantes se hicieron con el balón y ya en el minuto 4 tuvieron una buena ocasión para empatar en una internada de Jorge Fernández, pero su remate lo rechazaba el meta local Álex cuando se colaba. Lo intentaba el Zamora, que en el 6 conseguía el empate tras una gran asistencia de Dongu que deja a Carlos Ramos completamente solo ante el meta local. Llegó el portero local a tocar el balón, pero este se colaba en la portería tras rebotar en el poste.

Dominaba el equipo zamorano, pero el Logroñés tampoco se conformaba y poco a poco estiraba líneas. Los locales llegaban menos, pero lo hacían con mucho peligro y en el 18 a punto estaban de adelantarse en otro córner.

El partido se había igualado y los riojanos cada vez tenían mas presencia en campo contrario. En el minuto 27, Guarrotxena ponía a prueba los reflejos de Pau Torres con un disparo desde la frontal del área, y en el 28 era Arregi el que a punto estaba de enviar al fondo de las mallas el balón tras otro córner botado por los locales.

Sufría el Zamora en esta fase del partido, con la UD Logroñés completamente volcada sobre la meta de Pau Torres y obligando al equipo zamorano a echarse atrás. Guarrotxena volvía a probar en el 33 en un disparo desde el punto de penalti que conseguía despejar Garay. Finalmente, sin embargo, el gol llegaba en el 34, en una jugada colectiva de los locales que acababa rematando Dubasin en el interior del área para establecer el 2-1.

El gol dejó muy tocados a los de Yago Iglesias, que a punto estuvieron de encajar un tercero antes del descanso ante un equipo local volcado al ataque.

No cambió la dinámica el partido en el inicio de la segunda mitad. El equipo riojano tenía el balón y buscaba el gol de la sentencia ante un Zamora completamente entregado, al que le faltaba intensidad y sobre todo mordiente, jugando demasiado lejos de la portería contraria. Aún así, perdía demasiados balones el conjunto de Iglesias, dando opciones al rival, como en el minuto 51, en un robo de balón de Rodri que acaba salvando Pau Torres.

Mientras, desde Madrid llegaba la noticia del segundo tanto del DUX Internacional ante el Real Unión, lo que hacía casi imposible ya la permanencia de los zamoranos. El adiós a la categoría era ya un hecho aunque el balón siguiera rodando por el verde.

Pese a todo, y aunque ese resultado pesaba en la cabeza de los visitantes, los zamoranos protagonizaban algún pequeño destello y en el minuto 56 Jorge Fernández estaba a punto de empatar, pero acababa enviando el balón alto. Fue una acción aislada, un espejismo, pues pronto el duelo siguió bajo un monólogo local pues, aunque UD Logroñés había cedido el balón a su rival, seguía siendo el único equipo que generaba peligro y ocasiones de gol.

Necesitaba una marcha mas el Zamora, pero andaban mas que corrían los visitantes, que acababan encajando el tercero en contra en el minuto 66 en un centro raso de Alfaro atrás para Guarrotxena, que no perdonó.

Con el partido completamente roto, el Zamora bajó los brazos y así quedó claro cuando Arregi firmaba el 4-1 apenas dos minutos mas tarde tras rematar un lanzamiento de falta.

Ahí se acabó el partido ya entre una UD Logroñés que poco mas hizo y un Zamora que aún hizo menos, golpeado sin piedad por el resultado propio y el del DUX Internacional que le condenaba al descenso.