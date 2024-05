Dúo Dinámico, Medalla de Honor de la SGAE: "Nunca es tarde cuando llega"

"Con este reconocimiento reivindicamos el valor de nuestros autores, de todo lo que han aportado a la cultura de este país y a esta casa". Así presentaba este jueves Antonio Onetti, presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la Medalla de Honor de la entidad entregada a Ramón Arcusa (Barcelona, 1936) y Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), miembros del Dúo Dinámico, con más de seis décadas de trayectoria en la música española. "Gracias por habernos hecho la vida más feliz con esa compleja sencillez en las canciones".

Arcusa y de la Calva las recibían rodeados de familiares, compañeros y amigos (también algunas admiradoras desde sus inicios) en la sede de la SGAE de Madrid muy emocionados, haciendo bromas y tomándose fotografías con los presentes. "Nunca es tarde cuando llega", decía Arcusa sobre el reconocimiento al comentario de una fan allí presente que increpaba desde su asiento en segunda fila al presidente de la SGAE: "¡Se merecen mucho más!".

Entre los méritos enumerados para recibir el reconocimiento, Onetti recordaba que los miembros del dúo han sido compositores, cantantes, arreglistas, productores musicales y actores. Entre ambos, explicó, cuentan con casi 1.200 obras registradas en la SGAE. Suya es, entre otras, la canción que llevó a España a su primer triunfo en el concurso televisivo internacional Eurovisión, que se celebra este fin de semana, el celebérrimo La, la, lá que interpretó Massiel en 1968. Quien fuese el primer convocado para acudir al concurso en aquella ocasión -que no lo hizo porque no se le permitió cantar en catalán-, Joan Manuel Serrat, que recibió este mismo reconocimiento en 2023, estaba entre quienes acudieron a la entrega de este jueves. "Son 50 años de amistad", comentaba sobre su asistencia después del acto.

A Serrat le acompañaba Miguel Ríos, que reconocía que el Dúo Dinámico "han sido muy inspiradores para los que veníamos detrás". Entre los asistentes también se podía ver a otros músicos, como Pedro Guerra o Teo Cardalda (Golpes Bajos, Cómplices).

De la Calva y Arcusa se mostraron muy emocionados en sus discursos. "Tener éxito es muy difícil", decía de la Calva, que además agradecía la presencia de Serrat y recordaba cómo Arcusa le habló de un jovencillo que iba a hacer algo grande refiriéndose a él, y se le quebraba la voz entonando Ara que tinc vint anys. "Manolo y yo hemos tenido la fortuna de poder vivir dignamente de una profesión que más que una profesión es una aventura", añadía Arcusa. "No sé puede pedir más. Es un gran honor recibir esta medalla".

La Medalla de Honor de la SGAE es un reconocimiento que la entidad entrega desde 1963, que ya han recibido 52 personalidades o instituciones destacadas del mundo cultural. Antes que el Dúo Dinámico la recibió Serrat, el año pasado, pero también creadores como Francisco Ayala, Antonio Buero Vallejo, Cristóbal Halffter, Lina Morgan o Antonio Banderas. "El año que viene se la darán a Miguel", bromeaba De la Calva cuando agradecía a Miguel Ríos y Serrat que les acompañasen.

Franquismo y resistencia

Onetti, en su discurso, recordó que los primeros años del Dúo Dinámico, en los años 60 del siglo pasado, discurrieron durante la dictadura franquista, “en lo más crudo del más crudo Franquismo”, mencionó. “Ellos le pusieron un poco de alegría a un tiempo gris. La sociedad española necesitaba una bocanada de alegría y modernidad”.

También resaltó que la dictadura censuró sus letras, algo que también quiso recordar Manolo de la Calva en su discurso de agradecimiento, improvisado y muy emocionado. "La gente no lo sabe, pero en aquella época había censura y no podías hablar libremente, o decir ciertas palabras", decía el músico, a pesar de haber declarado a El Mundo en una entrevista publicada este mismo día con motivo de la concesión de esta Medalla que "para los mortales no politizados, la vida en esos años era plácida". De la Calva quiso contar incluso una anécdota: una versión de The Platters en la que tuvieron que cambiar besar tu boquita sensual por besar tu boquita sin sal. "Pero eso también nos lo prohibieron".

El Franquismo también fue recordado por Carlos Toro, escritor de letras de canciones que ha acompañado al Dúo Dinámico en muchos de sus éxitos. En su discurso previo a la entrega ha recordado que 1959, año en el que comenzó la andadura del grupo, fue también el año del nacimiento de ETA y del respaldo de Eisenhower al dictador con una fugaz visita a España. Después, ha pasado a enumerar sus méritos: "Ellos eran el momento y el lugar. Ese año cambiaba para siempre la música", dijo. "Fue un movimiento musical masculino sostenido por un público femenino. Y esto no cambió. Crearon un modelo, impusieron un estilo".

Toro es el autor, entre otras, de la letra de Resistiré, otro de los éxitos resaltados por Onetti en su discurso de entrega, sobre todo por lo que significó durante la pandemia, "una vacuna emocional contra la tragedia", dijo. "Esto es lo que al final queda de las canciones", concluyó, "la memoria emocional que nos permite construir nuestro propio relato".