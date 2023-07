Este jueves se ponen a la venta las entradas para ver a Taylor Swift, la artista más buscada del momento, en Madrid (el 30 de mayo del 2024 en el Santiago Bernabeu) y otras grandes ciudades europeas. Fenómeno de dimensiones siderales, la cantante estadounidense no actúa en España desde el 2011, cuando tan sólo vendió unas 4.000 localidades del Palacio de los Deportes de la capital española.

La ahora gigante Taylor Swift utiliza, con la empresa Ticketmaster como aliada (la promotora es la vasca Last Tour), un sistema para la venta de entradas que se las trae: reclama un registro previo para que puedan acceder a la compra 'verified fans'. Pero, ¿qué demonios es un 'verified fan'?

Esta pregunta, que estos días se hacen muchos 'swifties', no tiene una respuesta, al menos oficial. EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica ha contactado y pedido información sobre cuáles son los criterios para determinar quien es o no es un 'fan verificado' a Ticketmaster a través de su servicio de prensa en España, pero la empresa ha declinado contestar. También ha elevado la pregunta a nivel europeo, y desde la sede de Londres se han limitado a compartir la información que expone su web oficial.

En esta página tan solo se especifica que "el registro para la venta de entradas se utiliza para filtrar a los y las compradores/as que buscan especular con las entradas y por eso, queremos dar prioridad a los auténticos/as fans como tú, garantizando así que las entradas vayan directamente a manos de quienes realmente desean asistir al espectáculo".

La finalidad es evitar que los billetes acaben en manos de revendedores, algo que la empresa dice que se consigue minimizar mucho. Lo que no se conoce es cómo y qué mira (piden información como nombre y apellidos, e-mail, teléfono y código postal) el sistema de Ticketmaster para determinar que un usuario es fan de Taylor Swift.

Las pistas del 2018

Primero de todo, esta no es la primera vez que se utiliza este sistema en España. Ya en el 2018 Malú vendió la gira de su disco 'Oxígeno' con este filtro -como irán viendo bastante opaco de puertas afuera- que utiliza Ticketmaster. La cantante española, entonces en uno de sus momentos más dulces, lo hizo inspirada, precisamente, en Taylor Swift. Y el mismo sistema han utilizado estrellas como Elton John o Harry Styles, entre muchos otros.

En el 2018, año en el que Malú vendió su gira de esta manera, la compañía sí que esbozó cómo funcionaba y la cosa, evidentemente, iba de algoritmos y bases de datos. Un portavoz de Ticketmaster explicaba algunos de los criterios de entonces a 'El Mundo': "¿Cuántos posts tienes en redes sociales sobre el concierto? ¿Cuántos vídeos has visto de ella? ¿Cuántas veces te has tomado fotos disfrazado de ella en Halloween? ¿Qué merchandising has comprado?". Estas explicaciones han declinado darlas en el 2023 después de la polémica en torno a la venta del tour estadounidense de Taylor Swift. La artista es un fenómeno estratosférico que arrastra una demanda inusitada (evidentemente, muy superior a la oferta de localidades).

Registro previo y código exclusivo

Se trata de un sistema que reclama a las personas que quieran asistir al concierto, en este caso a alguno de los de 'The Eras Tour' (así se llama la gira de Taylor Swift), que se registren dentro de un periodo de tiempo en la página web de Ticketmaster. Para el espectáculo que nos ocupa el plazo de inscripción empezó el día del anuncio (20 de junio) y se alargó hasta el 23 de junio. No importaba cuando te apuntaras dentro de estos días, hacerlo el primero no daba ninguna ventaja. Eso, aunque fue alertado por Ticketmaster, no impidió que se formaran colas virtuales el pasado 20 de junio de unos 20 minutos.

Una vez hecho este primer paso, el 'swiftie' debía esperar hasta el pasado día 5 de julio para saber si había pasado la criba y era un 'verified fan' o no y entraba en una lista de espera. Los que tengan esta segunda opción tendrían posibilidad de comprar entradas si sobraran, algo más que improbable.

Los que sí fueron afortunados este miércoles han recibido dos SMS o mails: uno con un enlace que da acceso a la compra; otro con un código exlusivo que permite adquirir hasta cuatro entradas. Con todo esto, el usuario opta a tener localidades para el concierto de Taylor Swift. No tiene sitio asegurado. De hecho, aunque la empresa no da cifras de ningún tipo, es previsible que muchos 'fans verificados' se queden fuera del espectáculo del próximo 30 de mayo en Bernabéu. Y todo esto se pondrá en marcha a las 14 horas de este jueves (los precios para el concierto en Madrid son 24 horas antes de la venta una incógnita). En Francia, para los 'shows' de París y Lyon, Ticketmaster tuvo que suspender la venta por problemas con el servidor.