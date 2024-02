Cobreros exige una solución a la "sanidad de segunda" en Sanabria

Los concejales de Futuro y Partido Popular aprobaron por unanimidad la moción en defensa de la sanidad pública Sanabria y en particular en el municipio de Cobreros, presentada por el alcalde Luis Miguel López Fernández.

El punto suscitó un amplio debate desde la falta de consultas o de transporte público para acercarse a los consultorios, hasta el estado de los propios consultorios del municipio. La moción recoge que la sanidad "es un derecho fundamental de todos los ciudadanos" e insta a la consejería de Sanidad a que "se comprometa a poner fin a esta situación y desatención sanitaria que estamos sufriendo, tanto el municipio de Cobreros como la Zona Básica de Sanabria, cubriendo las plazas vacantes para que no seamos ciudadanos de segunda y tengamos una sanidad digna".

El texto de la moción se desvinculó de "cualquier tinte político y las luchas que pueda haber entre los distintos partidos políticos. La sanidad está por encima de cualquier partido". La situación sanitaria de la comarca es suficientemente conocida, produciendo "un total desamparo a nuestros vecinos. Si a esto unimos el envejecimiento de la población, las dificultades para desplazarse en muchas ocasiones, incluso para solicitar una cita previa, nos damos cuenta de que la sanidad básica está dando la espalda al mundo rural".

En lo que respecta a los consultorios del municipio "son varias las ocasiones en las que el médico no acude a los consultorios, bien ya sea porque sale de una guardia, porque está de baja o tiene que cubrir las bajas de otros compañeros y debe atender a distintos consultorios en el mismo día". Esta situación obliga a los usuarios del municipio que necesitan atención médica o medicación "después de estar esperando a lo largo de la mañana, se tengan que volver a sus casas sin ser atendidos".

A las quejas formuladas y la solicitud de información, la respuesta ha sido "que acuda a tal centro, si es urgente, o que no sabe la hora a la que va a acudir" condicionado por los consultorios que tiene. Sumado a la dificultad de cubrir las plazas vacantes "nos encontramos con un total abandono y falta absoluta de asistencia sanitaria por parte de la Junta".

La concejala del PP, Carmen Fernández Mostaza, refrendó el apoyo a la moción, pero interpeló en el debate "qué trámites dentro de sus competencias está haciendo para acondicionar los consultorios a la normativa vigente". También preguntó si como alternativa a la cancelación de las consultas "si como alternativa puede ofrecer traslado a esos vecinos de un pueblo al pueblo donde se pasa consulta". El alcalde se remitió a la reunión de los alcaldes con la delegada en la Junta, donde desde la misma sala de reunión demostró, vía mensaje que ese día no había consulta en Cobreros, ante la reiteración de la delegada de que se estaba pasando consulta en todos los consultorios. Carmen Fernández se hizo eco de la queja de los médicos de que no hay consultorios en buen estado.

El alcalde respondió que se van haciendo las mejoras que se piden pero no tienen constancia de que los consultorios no estén en buenas condiciones. En el consultorio de Sotillo "ni siquiera tenemos la llave" por estar en vía judicial su propiedad. En cuanto al traslado de usuarios de un consultorio al de otro pueblo no hay posibilidades por parte del Ayuntamiento.

El concejal del PP Alejandro Fernández García puso en evidencia, como se trató en un Consejo de Salud, que no hay taxis en Cobreros y disponer de taxi en la ZBS es "un problema" porque ni cuando se piden desde el centro de salud están disponibles. Se interesó porque se saquen licencias de taxis. En cuanto al estado de los consultorios, en Castro hay un problema con la calefacción que no puede calentar toda la sala de espera.

Carmen Fernández calificó de "despoblación encubierta" el bajo número de cartillas cuando hay muchos residentes desplazados que no cumplimentan "porque no se les explica" la tarjeta de desplazado. "Si vienes durante cuatro meses y te sacas tu cartilla como que estas aquí, cuenta a la hora de que la consejería cuenta los habitantes". La tarjeta de desplazado no supone la pérdida del médico en la ciudad de origen de los usuarios "entre consejerías acceden a tu historial".