La Mancomunidad Tierra del Pan destinará 290.000 euros a prestar servicio en 18 pueblos

La Mancomunidad de Servicios "Tierra del Pan" contará este año con un presupuesto general de 290.090 euros para afrontar diferentes prestaciones públicas entre las que destaca la recogida de residuos sólidos urbanos.

Así lo acordó la asamblea general en la última sesión ordinaria a propuesta de su presidente Luis Alberto Miguel Alonso, alcalde de Muelas del Pan.

Dentro del capítulo de ingresos las arcas de Tierra del Pan recibirán su mayor inyección económica a través de las transferencias corrientes que realizarán los propios ayuntamientos agrupados: 284.940 euros. A ello se sumarán 5.050 euros en materia de ingresos patrimoniales.

En el apartado de gastos la amplia mayoría de las inversiones se destinarán a financiar la prestación de la recogida de basuras con la misma eficiencia que se ha venido realizando durante los últimos 29 años. De esta manera 159.090 euros se irán a gastos en bienes corrientes y a servicios y 100.000 a las transferencias corrientes. La partida de gastos de personal ascenderá a 31.000 euros.

Tierra del Pan como todas las mancomunidades de la provincia de Zamora han tenido que incrementar los gastos para cubrir los altos costes del reciclado a raíz de la puesta en vigor el día 1 de enero de 2023 de la Ley de Residuos mediante la cual se aplica la Ecotasa, lo cual supuso pasar de pagar 7 euros por cada tonelada de basura reciclada a los 33 que se paga actualmente. La recogida de residuos sólidos urbanos fue el principal objetivo para el que fue creada la Mancomunidad Tierra del Pan que ha iniciado un nuevo ciclo con la contratación a la empresa madrileña Onet Iberia Soluciones.

La agrupación integra a 11 ayuntamientos con 18 núcleos de población donde hay establecidos 255 puntos de recogida de basura con 344 contenedores.

Recoger y transportar las basuras hasta el macrovertedero del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos tendrá un coste este año de 127.594,5 euros. La contratación por ocho años se hizo en 1.020.756 euros.

Al tratarse de una gestión indirecta, mediante contratación del servicio a prestar, la agrupación de municipios aporta dicha cantidad y la concesionaria asume todos los costes, desde la mano de obra, salarios y seguros sociales de los operarios, en torno a 47.740 euros; a ellos se suma los 19.315 correspondientes a la amortización del vehículo adquirido por la empresa que tiene que aportar Onet Iberia Soluciones, incluido obviamente el combustible, mantenimiento y seguro de vehículos y responsabilidad civil y la limpieza y la desinfección de los contenedores.

Despoblación

La despoblación rural galopante sigue cebándose con los pueblos y también en el área de actuación (Tierra del Pan, Aliste y Tierra del Pan) donde residen actualmente 3.395 personas. Sólo han sido positivos los registros en La Hiniesta, Villaflor y Villanueva de los Corchos que ganaron dos vecinos en cada caso, en el resto todos fueron negativos.

Si bien es verdad que los pueblos se ven afectados durante el otoño e invierno, cuando incluso algunos empadronados optan por la comodidad de irse a la ciudad, muchos emigrantes comienzan a regresar con la primavera para, llegando la época estival y muy en concreto el mes de agosto en muchos casos duplicarse la población y por consiguiente la producción de basuras.

Estos son los 11 municipios y 18 pueblos donde se presta servicio y sus habitantes habituales y residentes (empadronados): Andavías 430 (-19), Almaraz de Duero 393 (-14); Almendra 159, Campillo 36, Valdeperdices 147; La Hiniesta 306 (+2), Montamarta 551 (-8); Muelas del Pan 369 (-5), Cerezal de Aliste 70 (-13), Ricobayo de Alba 137 (-1), Villaflor 14 (+2), Palacios del Pan 239 (-7), Pino del Oro 178 (-5), Videmala de Alba 106 (+2), Villanueva de los Corchos 39 (+2); Villalcampo 276 (-7), Carbajosa de Alba 117 (-5) y Villaseco 215 (-7).

Todos los ayuntamientos y sus alcaldes y concejales trabajan por mejorar las infraestructuras y los servicios y mejorar la calidad de vida en todos los pueblos para los vecinos que allí residen habitualmente o los que regresan puntualmente o los visitan.

Tierra del Pan produce una media de 6,44 toneladas de basura en verano y 5,93 el resto del año y para su recogida y entrega hay que hacer en torno a 155 kilómetros por jornada y unos 2.385 viajes (servicios). Ello supone hacer tener que realizar alrededor de 29.580 kilómetros anuales.

"La prestación de la recogida de basura es compleja, pero a la vez uno de los servicios más y mejor valorados por los vecinos, imprescindible para la salubridad y el decoro de todos nuestros pueblos" señala el presidente de la mancomunidad Luis Alberto Miguel Alonso.

La prohibición de arrojar cenizas

Aliste, Tábara y Alba es la comarca con mayor extensión de la provincia de Zamora con 31 municipios y 102 pueblos. La dispersión geográfica ha llevado a que la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos haya de acometerse por tres mancomunidades diferentes: Tierra de Aliste y Tierra de Tábara y Tierra del Pan.

En los tres casos se presta un servicio eficiente y así lo reconocen los propios usuarios a la vez que apuntan que para que "todo salga bien también los vecinos debemos colaborar con unas buenas prácticas muy en particular a la hora de depositar las basuras en los contenedores". Entre las prácticas prohibidas está la de arrojar cenizas o restos de barbacoas lo cual puede generar y de hecho en alguna ocasión ya ha generado graves problemas al dar lugar a fuegos no solo en los contenedores si no en el camión.

El consejo es guardar la ceniza en recipientes metálicos y cuando llegue la primavera utilizarla como abono en las cortinas, algo que muchos hacen incluso ya durante el invierno nada más sacarla de las calderas o cocinas. En muchos casos se utilizan para la calefacción calderas de leña y se generan grandes cantidades de ceniza con la particularidad de que al utilizarse leña de encina "las brasas pueden permanecer varios días encendidas entre la ceniza y si vas y la tiras en un contenedor donde hay papeles y plásticos pues ya está armada" señalan los vecinos.

Los objetos voluminosos no se pueden depositar en los contenedores o dejarlos tirados junto a ellos. Las mancomunidades fijan cada año unas fechas concretas para hacer su recogida y llevarlos a su reciclado. En una cosa hay unanimidad en todos los pueblos entre los alcaldes, concejales y vecinos: "La recogida de basuras es uno de los mejores servicios que se han puesto en marcha en los pueblos porque en los años ochenta ya comenzaron los ríos, praderas y montes a convertirse en auténticos basureros incontrolados que amenazaban muy seriamente los ecosistemas con su biodiversidad de flora y fauna". Un servicio que por otra parte era inviable económicamente prestar cada uno por su lado y se crearon de las mancomunidades para ahorrar costes.