Rechazada la subida del recibo del agua en Puebla de Sanabria

El Pleno del Ayuntamiento de Puebla rechazó, con tres votos en contra y tres abstenciones, la subida del recibo del agua, propuesta por el grupo socialista que se quedó en minoría con dos votos. La sesión estuvo presidida por el teniente de alcalde, Pedro Castronuño Manrique, que disculpó la ausencia del alcalde por razones personales, y que dejó al equipo de Gobierno en minoría.

El orden del día extraordinario se abrió con la notificación al Pleno de que la concejala María Martínez Santiago se desliga del grupo popular y su paso a concejala no adscrita, seguido de la aprobación de la liquidación de cuentas del pasado ejercicio.

La portavoz del Grupo Socialista, Luisa Velasco Riego, abrió la exposición del punto central de la sesión, la modificación de la tasa de agua, depuración y alcantarillado. La portavoz señaló un déficit tarifario del 42,38%, sin que se hayan efectuado subidas desde 2014. Las últimas de 2017 y 2018 no suplieron las subidas del IPC. El déficit es ahora de 65.600 euros que asume el Ayuntamiento. Con la subida la aportación municipal se reduce hasta 9.671 euros.

Luisa Velasco expuso también la propuesta de renovación de todos los contadores que “tienen una vida útil y el cambio por normativa” en este caso con la empresa Aquona y con una subida de 1,32 euros en el recibo del agua. La sustitución sería progresiva de todos los contadores durante el periodo que resta de concesión del servicio. La empresa que gestiona el agua se ofreció a tener una reunión con los vecinos para informar a los abonados.

Gustavo Alonso Chimeno, portavoz del grupo Popular, abanderó el rechazo a la subida y en su turno de intervención, calificó de “auténtico despropósito” e “injustificada” que supone “una carga continua” para los vecinos con “el aumento progresivo y constante de precios por el IPC galopante”. La empresa adjudicataria “tiene un auténtico chollo con este ayuntamiento, nunca pierde. Si algo no le cuadra, con pedir una subida de tasa o que se asuma por el ayuntamiento el pago de la correspondiente subvención, lo tiene todo hecho”. Recordó que en la gestión del agua, la empresa “debió asumir el contrato a riesgo y ventura”. Este grupo político “está harto de que siempre se asuma o por los vecinos o por el propio ayuntamiento las pérdidas o minoraciones de ingresos de la empresa”.

Sobre la instalación de contadores digitales el portavoz de la oposición reprochó al equipo de Gobierno no sumarse al Perte del agua promovido por la Diputación con cargo los fondos europeos Next Generation, que saldría gratis a los usuarios la renovación o nueva instalación, y la digitalización y control real del ciclo del agua, lo que supondrá, que en todo momento los ayuntamientos, podrán conocer; si hay fugas, robos, derivaciones o cualquier problema que surja de una manera inmediata, etc. que “ supondrá un ahorro muy importante y una gestión eficiente del servicio”. El Grupo Popular señaló como “motivo de recurso” que no se ha solicitado autorización a la Comisión de Precios de Castilla y León, para esta subida de precio.

El portavoz de Futuro, José Ignacio Alonso de Prada, se mostró contrario a “concesiones tan largas” pero “no es posible rescindir el contrato con la empresa de aguas”. La subida de tarifas no responde solo al cambio de contadores, sino al déficit de más de 65.000 euros, aunque reconoció la presión sobre el contribuyente. Su compañero de partido, Pedro Juárez Rodríguez, cuestionó esa subida de 25 euros anuales.

La concejala no adscrita, María Martínez Santiago, reconoció la obligatoriedad de cumplir el contrato con la empresa por “seguridad jurídica” pero recalcó que “todos los ciudadanos deben saber en qué se gasta cada euro” y ver la viabilidad del PERTE del agua. Otro aspecto que señaló la concejal independiente fue la gestión eficiente del servicio ya que “el 40% del agua va a parar al río”. Pidió reciclar y reutilizar ese agua que se pierde en regar el campo de fútbol, la chopera y el paseo y conseguir así “una tarifa menos gravosa”. Un momento de desconcierto se produjo cuando no se aclaraba si la subida era mensual o trimestral. La subida es según el equipo de Gobierno de una media de 6 euros al trimestre por consumos de hasta 30 metros cúbicos de agua para una familia media de cuatro miembros.

La votación fue heterogénea, los dos concejales del PSOE votaron a favor, los dos concejales del PP y uno de Futuro en contra, y dos concejales de Futuro y la concejala no adscrita se abstuvieron. La propuesta decayó en su totalidad.

El pleno sirvió también de despedida para la secretaria-interventora municipal, Clara Ortega Fernández, que abandona el Ayuntamiento por concurso de traslados.