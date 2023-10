"La avispa asiática devasta la uva, en muchas zonas los viticultores no cogen ni un litro"

Lolo Andrade ha vivido cómo la avispa asiática o Vespa velutina ha pasado de ser una plaga desconocida a convertirse en un auténtico problema en Galicia. Ahora, esta especie invasora ha llegado a Zamora, donde este experto con más de 35 años de experiencia en plagas forma desde hace meses a apicultores y personal de emergencias sobre cómo afrontar su llegada, que amenaza con arrasar no solo las colmenas de la provincia, sino los viñedos e incluso vidas.

–¿Cuándo llega la velutina a Galicia?

–El primer avistamiento fue en 2012 y de ahí fue creciendo poco a poco, hasta lo que tenemos hoy en día. Al principio se sacaron muy pocos nidos y exponencialmente fue creciendo hasta lo que tenemos hoy en día, que es una barbaridad. Ya nos cuesta eliminar los avisperos porque este año podemos pasar de 30.000.

–La situación en Zamora, ¿en qué estado la ve?

–Es el inicio de la invasión. Lo que analizo es que, por donde aparecen los nidos, es que algún nido de una reina que se desplazó llegó al fin del ciclo del año pasado; lo que se está viendo son las nuevas reinas de ese nido. No se sabe por dónde entró, por Portugal o por Galicia, o incluso desde el Bierzo.

–¿Cómo son estos nidos de velutina y qué los diferencia de las colmenas?

–Las avispas son del mismo género que las abejas, himénopteros, pero no tienen nada que ver con ellas. La abeja hace paneles con cera que segrega de su cuerpo, mientras que las avispas hacen los paneles con celulosa de la madera que recogen y de hojas que muelen con la mandíbula. Luego con una enzima que tienen en la saliva y con agua los pegan y van conformando lo que es el avispero.

–¿Cómo se pueden identificar?

–El ciclo de la velutina empieza en la primavera, con las nuevas reinas que salen en ese momento de la hibernación. Estos nidos los llamamos embrionarios, lo hacen en cualquier tipo de construcción, habitada o deshabitada. Una vez pasan treinta y cinco días, nacen las primeras obreras que tienen la capacidad de ir a recolectar y comienza el nido primario.

Van 14 personas fallecidas por picaduras de velutina y dos por vespas orientalis

–Estos son los nidos que podemos empezar a encontrar en las casas.

–Suelen estar en viviendas, siempre cerca de zonas urbanas o zonas rurales que tienen casas porque esas reinas entienden que van a encontrar agua, insectos para cazar, flores y plantas de huerta que les permiten alimentarse. Este tipo de nido del ciclo primario es de marzo hasta junio.

–¿Y los nidos espectaculares que se han quitado en Zamora?

–A partir de junio empiezan lo que llamamos el ciclo secundario que hacen en sitios altos que suelen ser árboles, torres eléctricas, farolas y aleros de edificios, como el que encontraron en Zamora a varios metros de altura.

–¿Cómo afecta a los agricultores la velutina?

–Los productores de cualquier tipo de fruta de hueso y los viticultores tienen un problema. En muchas zonas han tenido que cambiar el tipo de uva porque la que producían se la devastaban y no cogían ni un litro, tenían que abandonar los campos. Y en otras zonas donde todavía está llegando tienen pérdidas entre un 25% y un 30% por la velutina.

Cada reina que capturamos en esas trampas es un nido menos que retiramos

–Los apicultores son los mayores denunciantes del peligro de esta plaga.

–Es verdad que para ellos es un problema brutal, hay miles de apicultores que han dejado la apicultura porque les han devorado las colmenas. Pero la gente se piensa que esto es un problema de los apicultores y es un problema de todo el mundo. El ejemplo lo vemos en el ciudadano que falleció el mes pasado en la provincia de Ourense.

–¿Las personas corren peligro?

–Sí, también es peligrosa para las personas. Ya van 14 personas fallecidas por picaduras de velutina y dos por vespa orientalis, que es otra invasora que ha llegado a Cádiz.

–La velutina está muy asociada al mundo rural, pero ¿podría llegar a las calles de la capital?

–En Galicia se quitan avisperos en el centro de la ciudad, en iglesias, ayuntamientos, hospitales, colegios, guarderías. Es un problema que está dentro de las ciudades.

–Si un vecino ve uno de estos nidos, ¿qué tiene que hacer?

–En nuestro caso, en Galicia, hay un teléfono habilitado porque al haber tantos avisos, se colapsaba el 1-1-2 para las emergencias. En vuestro caso, mientras la comunidad autónoma no cree un teléfono de este tipo, lo normal es llamar al número 1-1-2.

–En Galicia existen políticas relativas a la velutina. Sin embargo, en Castilla y León aún no existe nada ¿Alguna medida que las comunidades autónomas no están poniendo en marcha y que sea urgente?

–La prevención. Es el principio para luchar contra cualquier plaga para luego llegar al control. Con la velutina nosotros estamos poniendo trampas de marzo a mayo para capturar a las reinas. Cada reina que capturamos en esas trampas es un nido menos. No solo en Zamora, en toda Castilla y León, que está empezando, lo normal es que se hiciera una política preventiva y así atrasar el proceso de invasión y minimizar el problema a los ciudadanos, apicultores, viticultores,

–¿Qué medidas contemplaría?

–Dentro de hacer esa prevención, hay que hacerla bien. Trampas bien preparadas para que no caigan ni lagartos, ni ranas, ni pájaros. Antes de hacer charlas y formaciones por los ayuntamientos de Galicia, la gente hacía las trampas de cualquier manera, y bueno, era un problema porque caía la fauna que no es diana, que no queremos que caiga en las trampas.

–En caso de que en Zamora no se llegue a hacer esta prevención a tiempo, ¿qué podría pasar en el peor de los casos?

–La invasión va a ser cíclica, o sea, lo que está pasando en el Bierzo, que ya hay montones y montones de nidos por todas partes. Aquí va a ocurrir lo mismo, pero con la en prevención conseguimos que sea una invasión más lenta y más soportable.

–¿Algún llamamiento a las autoridades públicas?

–Que se lo tomen en serio porque no es una broma. La prevención es muy importante. Que no pille a los grupos de emergencias o a las empresas que vayan a retirar los avisperos sin información ni medios para poder atajar el problema.