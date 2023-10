La Diputación de Zamora se ha desligado de las causas que originaron la pérdida de la subvención de 181.000 euros concedidos por la Junta para la rehabilitación del castillo de Castrotorafe, un dinero que la institución provincial ha tenido que reintegrar después de no haber conseguido una prórroga.

El reintegro de la ayuda ha sido la opción elegida por Diputación para evitar los intereses que la Junta habría cobrado a la institución provincial, que no ha podido justificar su uso dentro del plazo marcado por la Junta con límite de 15 de septiembre, ya que hasta ese momento no se había acometido ninguna medida con los casi 115.000 euros destinados a la primera de las tres anualidades.

«El equipo de gobierno es diferente, no podemos responder porque no se realizaran estos asuntos», ha declarado el vicepresidente Víctor López de la Parte ante las preguntas de los periodistas. «Cuando entra este nuevo equipo de gobierno se nos transmite que hay una subvención concedida con un plazo de justificación hasta el 15 de septiembre, para la cual todavía no está el proyecto. Tener que encargar y redactar un proyecto, llevarlo a la comisión de patrimonio, sacar a licitación la obra, realizarla, evidentemente con el plazo del 15 de septiembre no era viable. Aun así nosotros solicitamos la prórroga que habría sido de seis meses. La Junta nos dijo que no podía autorizarla y por lo tanto intentaremos que se nos adjudique otra vez esta subvención para el próximo año», ha explicado el responsable provincial, quien ha desvinculado al equipo actual de la Diputación de las responsabilidades de haber perdido la subvención.

El anterior equipo de gobierno de la Diputación estaba formado por una mayoría del Partido Popular, partido que continúa al frente de la institución provincial en este nuevo mandato.