PSOE y Futuro conforman el Gobierno del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Puebla queda formada por el alcalde socialista José Fernández Blanco, el teniente de Alcalde del PSOE Pedro Castronuño Manrique y José Ignacio Alonso De Prada portavoz de Futuro, tras su aprobación en la sesión extraordinaria de designación de cargos celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de Puebla.

El portavoz del PP queda fuera de la Junta de Gobierno por decantarse por las plenas competencias del Pleno.

El Gobierno municipal queda configurado en tres áreas, reservándose el presidente de la corporación el Área de Economía, Hacienda, Urbanismo, Vivienda y Patrimonio. El Teniente de Alcalde Pedro Castronuño asume Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Deportes y Festejos, y Luisa Velasco asume el Área de Bienestar y Servicios Sociales, Igualdad, Turismo y Cultura. Quedó sobre la mesa la liberación del teniente de Alcalde Pedro Castronuño. Los representantes personales del Alcalde en los pueblos serán María del Carmen Novo Silván en Castellanos, Emilio González Juárez en Robledo y José Ferrero Centeno en Ungilde.

El portavoz de Futuro intervino para precisar en el punto de la creación de la Junta de Gobierno que "entiendo que Gustavo no ha querido de forma voluntaria" y "me parece una incongruencia que se pidan plenos cada dos meses y no se cree la Junta de Gobierno cada mes. Si tenemos la ocasión de apretar las tuercas un poco al alcalde, entiendo".

Gustavo Alonso negó esa incongruencia ya que "la junta de Gobierno resuelve las competencias que le delega el Pleno", y mantener las competencias en el Pleno supone "participación política más abierta, la Junta de Gobierno es secreta, y creemos que es más abierta". El alcalde "puede hacer más ágil todo por decreto" y "más transparente" llevándolo a Pleno. El alcalde respaldó el planteamiento de Futuro y concluyó que la Junta de Gobierno está para ejercer "el Gobierno del Ayuntamiento y los temas que quedarán para los Plenos serán absolutamente mínimos. Y cada dos meses atascamos la administración municipal".

Delegación de competencias

Se aprobó la delegación de las competencias legalmente establecidas a la Junta de Gobierno, como contratación de obras, suministros, servicios, concesiones y contratos administrativos especiales que no excedan del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto. La propuesta se aprobó con los 6 votos de PSOE y Futuro y la abstención del Grupo Popular.

La periodicidad de sesiones ordinarias quedó sin aprobar, al quedar en minoría de 3 votos frente a 4 y 2 abstenciones la propuesta del alcalde, cada tres meses y en la última semana del periodo. El portavoz del Grupo Popular, Gustavo Alonso, propuso cada dos meses para "tener mas oportunidad de participación tanto el grupo nuevo, como nosotros". El portavoz de Futuro José Ignacio Alonso no puso reparo "es igual uno que dos que tres" a la propuesta de Alcaldía. La portavoz del PSOE Luisa Velasco argumentó que "la Junta de Gobierno es mensual y la Junta de portavoces trimestral y los asuntos se van a tratar en esas sesiones".

El Pleno aprobó la creación de la Junta de Portavoces. El alcalde alegó que es "un bonito órgano de participación" para preparar los plenos, y los calificó de "muy importante". La concejala María Martínez intervino para señalar la exclusión de los concejales que no formarán parte de esa Junta de Portavoces como representantes de los vecinos que "tienen que tener representación y la máxima representación es el Pleno que lo componen todos los concejales". Con la Junta de Portavoces "estamos coartando la representación" y los concejales que no pertenecen a ella "quemados de gaticos chinos".

Relegó la creación de este órgano a los Ayuntamientos de mayor población frente a "un pueblo pequeño como es éste, debíamos tener voz y voto todos los vecinos que para eso nos han elegido a todos y cada uno de nosotros independiente de la posición que ocupamos en una lista política". La Junta de portavoces "es una trampa política" por empate técnico y voto de calidad del presidente. La junta de portavoces "no decide nada, solo prepara el Pleno" es "un órgano preparatorio" señaló el alcalde.

La representación en los órganos colegiados se reparten entre los tres representantes del PSOE, excepto en la Asociación de Municipios Propietarios de la Sierra de la Culebra y la Comisión Provincial de Mejoras del Monte que estará Pedro Juárez, y Sanabria C.F que estará representada por José Ignacio Alonso "por el atropello" y su "cariño y el respeto" como exjugador.