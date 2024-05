Tontos hay y habrá

Mérito parece, y lo es, ser agricultor y/o ganadero en estos tiempos donde los alimentos se acumulan en las estanterías de los supermercados y grandes superficies comerciales y se exponen a la vista como si fueran revistas del "cuore". Tan limpios, tan relucientes, tan rebozados en papel "couché" que no parece que hayan salido del cuero de la tierra o de las ubres y otras partes más escondidas del cuerpo de los animales.

Agricultores y ganaderos son esos seres con gorras verdes que anuncian casas comerciales que, de vez en cuando, salen a las carreteras a tocar los cataplines a los conductores con enormes tractores de zapatones estriados que valen cientos de miles de euros y protestan con la boca pequeña porque no les dan las subvenciones que ellos piden.

Nadie en su sano juicio cree que agricultores y ganaderos sean imprescindibles para la sociedad. Total, las materias primas se consiguen en cualquier país pobre, cuanto más pobre, más baratas, porque labrar el campo y criar ganado lo hace cualquiera, para eso no hace falta estudiar, ¡pero si en el Neolítico empezaron a arar la tierra con palos!

No es cómodo ser agricultor y ganadero en estos tiempos donde los que mandan en Europa han aprobado una hoja de ruta, a la que llaman Agenda 2030, que ha puesto en el punto de mira a quienes trabajan con tractores y crían animales, les ha señalado como agentes contaminantes y seres que se están cargando la biodiversidad. Hay que reducirlos al máximo, para ello nada mejor que convertir sus tierras en minas de renovables, monstruos metálicos que escupen energía que alimentará las ciudades. Cada vez hay menos agricultores y ganaderos, lo que demuestra que el oficio no es rentable a pesar de que una gran parte de la sociedad cree que se llevan el momio de las subvenciones, ayudas que, en la mayoría de los casos, son pagos compensatorios para mantener en pie una profesión que está intervenida con precios en origen de ruina. Las ayudas de la PAC, un sistema que está dejando la agricultura y la ganadería en manos de terratenientes y grupos de capital extranjero, a quienes favorecen es a los consumidores que, aunque no se lo crean, compran muy barato para como lo van a hacer en breve.

¿Qué oficio hay en el mundo que tenga que comunicar, paso a paso, la trazabilidad de lo que produce? ¿Qué oficio hay que esté bajo sospecha permanente como los que laboran a la intemperie o en la granja? Y todavía hay quien piensa que son unos privilegiados. Tontos hay y habrá.

