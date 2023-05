"A perdigonazos" contra los gatos en las calles de este pueblo de Zamora

Una vecina de Pajares de la Lampreana que rescató a una gata con una herida de perdigón en una pata ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil, en el Puesto de Manganeses de la Lampreana.

No es la primera vez que una cosa así ocurre en el pueblo. "Hace menos de un año encontramos otra gata en muy mal estado en la calle. Tenía un perdigonazo en un oído, de milagro no penetró más en el interior de su cabeza", relata Carmen Salvador, la persona que ha recatado a ambos animales.

La gata del "perdigonazo" en la oreja sufrió un aborto a consecuencia de la herida. El perdigón fue extraído de su cuerpo y, al menos, ella pudo recuperarse. Otros animales no han tenido esa suerte.

"Suponemos que es el mismo personaje que se dedica a este deporte. En estas dos ocasiones encontramos a las víctimas, ¿cuántas más hay que no lo cuentan? ¿o que no se ven? Suerte si mueren al instante y no después de días de sufrimiento según dónde le haya dado el perdigón", lamenta la vecina de Pajares.

La normativa es muy concreta respecto a las escopetas de perdigones (carabinas de aire comprimido), que solo pueden dispararse en lugares acotados y en situaciones controladas.

Dispararlas en las calles contra un animal como un gato, que además no es una especie cinegética, contraviene varias leyes y podría acarrear sanciones muy severas por parte del Seprona de la Guardia Civil.