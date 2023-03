Porto colocará un monolito en homenaje al piloto que se estrelló en la sierra

El Pleno municipal de Porto aprobó la colocación de un monolito homenaje al piloto fallecido en accidente aéreo, Santiago Durán, ocurrido el 19 de octubre en la sierra portexa en el pico Moncalvillo. La propuesta presentada al Pleno por el alcalde, Francisco Blanco Corral, contó con el voto favorable de los cuatro concejales socialistas y el voto en contra de la concejala del PP, Guadalupe Carracedo Carracedo.

El alcalde explicó que se ha puesto en contacto con la empresa aérea donde trabajaba el piloto, y “creemos que merece la pena, dada la desgracia que se ha producido, poner un símbolo que quede marcado en el recuerdo. Dar valor al trabajo que se desempeña en este tipo de profesiones, y el sacrificio de vidas humanas, en este caso una persona joven, sea joven o sea mayor todo duele”. El monolito se realizará en granito, preferiblemente tallado en una sola pieza, tendrá una altura de metro y medio y estará rematado con un perfil superior en forma de ala. Precisó que la empresa “está muy agradecida” y colaborará en el traslado del monolito a la zona de montaña. Este monumento “perdurará mucho más que nosotros”. El coste no está estimado pero no será elevado y la empresa está dispuesta a colaborar en el transporte que es lo más costoso.

En este aspecto, dado que se ubica dentro del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras de Segundera y Porto, se gestionará con los responsables del espacio natural las autorizaciones para su colocación. La concejala del PP justificó su voto por carecer el expediente de los informes informe de intervención, contrato y precio. El equipo de Gobierno reprochó que en el mandato de Guadalupe Carracedo tampoco se aportaba ni se facilitaba a la oposición los informes.

Los concejales socialistas y la concejala del PP mantuvieron discrepancias constantes en un pleno tenso, donde el público que asistió también trasladó sus reproches hacia la exalcaldesa.

Con cuatro votos a favor y uno en contra se aprobó la adhesión al Convenio de Colaboración de la Federación Nacional de Asociaciones de municipios con Centrales y Embalses y la Dirección General del Catastro. Porto inició los trámites de revalorización el valor catastral de estos bienes.

La Asociación de Centrales y Embalses realizó el estudio de la Cuenca del Tera pero no contó la Cuenca del Bibey. La alcaldía realizó por su parte su estudio propio que determina una revalorización superior, comparativamente, para los municipios del Bibey, y menos del Tera. El paso que se ha dado “es para recaudar más” como afirmó Francisco Blanco. Es necesario para esta actualización estar adherido al Convenio con la Dirección General del Catastro, firmado en 2020. La concejala del PP, mostrando el folio del convenio, “el único expediente que han mandado ha sido esto” y “no te explica cómo es el convenio” y votar en contra.

El Ayuntamiento y la Asociación de Vecinas Xunta da Serra del municipio suscribirán un convenio para adquirir conjuntamente una miniexcavadora de uso en el casco urbano y en entorno rural, costeada al 50% entre las dos entidades, y el mismo porcentaje para los gastos de mantenimiento. La inversión es de 20.000 euros más IVA. El grupo Socialista votó a favor y el PP en contra, justificando que “no hay informe de intervención, con contrato, con precios, con todo lo que tiene que dar una operación de este tipo, sea grande o sea pequeño”. El alcalde apeló al “sentido común” y al bien del pueblo. El concejal Adrián Bruña Bruña, se mostró muy crítico con la exalcaldesa recordándole “ilegalidades” de su etapa como los baños de la playa sin permiso de Confederación, o los 30.000 euros “tirados” en el campo de fútbol. La contestación de la edil aludida fue “de lo malo se aprende, Adrián”.

Descalificaciones

El pleno se desarrolló en medio de descalificaciones, incluso por parte de algunos miembros del público que censuraron el uso de datos personales y “jugar con el pan de mi hijo” por la difusión de “bulos” vertidos en redes sociales. En el punto de Decretos e Informes, la concejala de la oposición señaló que no le habían dado acceso a los decretos y recalcó que el Defensor del Común recibió su queja porque los decretos no iban numerados. “Tienes derecho” a ver los decretos pero no a toda la información como precisó el alcalde.

En Ruegos y Preguntas, el PP rechazó hacer preguntas y fue el alcalde el que preguntó a la concejala popular por una jardinera en la vía pública. Guadalupe Carracedo y el Teniente de Alcalde, Miguel Tomás Bruña, se enfrentaron por cuestiones personales ajenas al orden del día. La exalcaldesa reprochó que se hayan perdido algunas subvenciones, como la del Fondo de Cohesión, y el alcalde justificó la pérdida de alguna por falta de secretario y otras están en recurso o subsanación, como la de COVID de arreglo de caminos. Pidió que explicara porqué ella, en su mandato, perdió una subvención de más de 2.000 euros de la feria de Ganado.

Según Guadalupe fue porque “nos engañaron” en cuanto al plazo de entrega de un certificado y entró fuera de plazo. Con posterioridad llamaron de la Diputación comunicando una subvención nominativa. Al finalizar el Pleno, la exalcaldesa también denunció que se ha perdido la subvención de la feria de Ganado, afirmación que contestó el alcalde con que hemos “tenido muchos problemas” que han tenido que solucionar con el secretario de Ayuda a Municipios. Alcalde y concejala se reprocharon mutuamente la pérdida de otras subvenciones.