A sus 81 años, el alcalde más longevo de Aliste deja paso

El ayuntamiento de Figueruela de Arriba (Figueruela de Abajo, Moldones, Gallegos del Campo, Riomanzanas, Flechas y Villarino de Manzanas) contará con nuevo alcalde a partir del 28 de mayo.

Carlos Pérez Domínguez, actualmente el alcalde más longevo de los 31 municipios de Aliste, Tábara y Alba, no se presentará a la reelección, aunque como apoyo a la nueva candidata del PP, si irá en los últimos puestos de la lista: “ Son muchos años de alcalde y la edad no perdona. Para hacer las cosas bien hay que trabajar mucho, dedicarle mucho tiempo y viajar a reuniones y yo llevo ya mal lo de conducir. Ha llegado la hora de dar la alternativa a las nuevas generaciones que, seguro, quien me sustituya, intentara hacerlo lo mejor posible”.

Carlos Pérez Domínguez nació en Villarino de Manzanas el día 21 de noviembre de 1941 en el seno de una humilde familia de agricultores y ganaderos. Allí estuvo hasta irse a hacer el servicio militar en Jaca (Huesca).

Como muchos de los alistanos y alistanas de la posguerra su alternativa fue la emigración, siendo su primer destino Eibar. Tras regresar al pueblo una temporada, en 1964, se fue a la Fasa Renault de Valladolid donde trabajó durante 35 años seguidos, hasta llegarle la jubilación anticipada el 30 de noviembre de 1998. La relativa cercanía entre Valladolid y Aliste le permitió no perder nunca la relación con su tierra de origen regresando al jubilarse a su añorada tierra alistana fijando su residencia en de Mahide, donde se caso en 1978 y tiene su casa como residencia actual.

En 1999 entra en la vida municipal del Ayuntamiento de Figueruela en una legislatura donde el PSOE ganaba las elecciones y era elegido alcalde Julio Martín Codesal, el cual dejaría el cargo a mitad de legislatura. Ello llevó a la alcaldía a Mariano Manjón Rodríguez, de Moldones, que le nombraba teniente de alcalde.

En las elecciones de mayo de 2003 el Partido Popular apostaba por el siempre recordado, querido y añorado Manuel Miguel Arias obteniendo cuatro de los siete concejales. Tras el desgraciado fallecimiento del joven alcalde, en noviembre de 2005, le sustituía Carlos Pérez Domínguez.

Pasaba así a ser él el candidato del PP las cuatro siguientes legislaturas que siempre ganó por mayoría absoluta: 2007, 2011, 2015 y 2019 (en que lo populares obtenían seis concejales y frente a uno los socialistas).

Mancomunidad

El día 18 de julio de 2007 la asamblea general de la Mancomunidad de Servicios “Tierras de Aliste” elegía como presidente, por unanimidad, a Carlos Pérez Domínguez (Figueruela de Arriba), que de esta manera relevaba en el cargo a Jesús Prieto Moral (Rabanales) que había dejado la política al no presentarse en las elecciones del 27 de mayo

Desempeñó el cargo de presidente de la agrupación que integra a 12 municipios y 62 pueblos durante ocho años, destacando a lo largo de su mandato la construcción del Centro de Logística de “Tierras de Aliste” ubicado en San Vitero y la puesta en marcha del Parque Comarcal de Voluntarios, además de la compra de un camión nuevo para la recogida de basuras. Así mismo se paso a la gestión directa de la recogida de basuras. Le relevó en el año 2015 el alcalde de Trabazos Javier Faúndez Domínguez.

La romería internacional hispanolusa en honor a Nuestra Señora la Virgen de Fátima, puesta en marcha en 1985, por la aldea de Petisqueira (concelho de Braganza) y Villarino de Manzanas (ayuntamiento de Figueruela de Arriba), ha tenido como su gran valedor a Carlos Pérez Domínguez que, como devoto e hijo de unos de los pueblos, su padre Daniel (entonces alcalde) ha sido durante muchos años su organizador y el alma máter.

Lo que nació como una simple “Bendición de Campos” (Panes) se ha convertido en un referente internacional hispanoluso a nivel romero mariano y, ademas de construirse la ermita en suelo alistano y el pontón móvil para el encuentro de las comitivas procesionales, se construyó una carretera internacional entre Villarino y Petisqueira, incluido un puente para salvar las aguas internacionales del río Manzanas.

Elecciones municipales

En las elecciones del mes de mayo de 2019 acudieron a las urnas en Figueruela de Arriba 257 votantes (78,83%) y se abstuvieron 69 (21,17%). El PP obtenía 197 votos (77,87%) obteniendo seis actas de concejal y el PSOE con una candidatura integrada por foráneos 53 (20,95%) con derecho a una concejalía.

Lucía Codesal Villota, una joven natural y vecina de Figueruela de Arriba, ha sido la elegida ahora por el PP como candidata a la alcaldía. Actualmente es concejal del equipo de gobierno al que llegó tras fallecer el concejal popular de Gallegos del Campo Laureano Ferrero Prieto.

La candidatura, formalizada ayer, está integrada por 15 candidatos: 7 titulares y 8 suplentes. Como número dos llega la primera novedad con Mercedes Peláez Díez en representación de Gallegos del Campo. También se estrena el número tres por Figueruela de Abajo José Antonio Campaña Reina dejo Madrid para teletrabajar ahora desde su pueblo. Rocío Barrigón Veigas será la número cuatro por Riomanzanas. Mariano Manjón Rodríguez, que fuera alcalde los años 2004 y 2005 (lleva 24 años de edil) será el número cinco por Moldones.

Los dos primeros en la candidatura de 2019 serán ahora quienes la cierren: Carlos Pérez Domínguez por Villarino de Manzanas sera el número seis y Carlos Pérez Sanabria por Figueruela de Arriba el numero siete.

Como suplentes irán uno por cada localidad: José Hidalgo Muñoz, Valentín Manjón Domínguez, José María de la Fuente Rodríguez, Santiago Merchán Rodríguez, María Ascensión Pérez Centeno y Arsenio Fidalgo Fernández, mas otros dos.

De esta manera, seis de los siete pueblos tendrán candidato, mientras que representando al núcleo más pequeño, Flechas, iría como suplente María Antonia Pomeda Pérez, que desde hace varias legislaturas desempeña el cargo de “alcaldesa pedánea”.

El PSOE

El PSOE no ha dado aún a conocer su candidatura. En 2019 los socialistas no encontraron empadronados para conformar su candidatura. La alternativa fue presentar una lista con candidatos de fuera (paracaidistas), obteniendo un acta de concejal para su número uno Ángel Santamaría Rosón. El edil socialista ha sido un ejemplo de honestidad pues ha formado parte durante toda la legislatura de la Corporación Municipal asistiendo a las sesiones ordinarias y extraordinarias. Ángel Santamaría Rosón, natural de Entrala y marido de la diputada nacional Mar Rominguera, dejará un buen ejemplo de su paso por Figueruela de Arriba.

Los últimos seis alcaldes del Ayuntamiento de Figueruela en la era democrática fueron Carlos Pérez Domínguez, Manuel Miguel Arias, Mariano Rodríguez Manjón, Máximo, Julio Martín Codesal, Máximo del Pozo y José Luis Estévez Pérez.

En 1940, finalizada la guerra Civil, los pueblos que hoy integran el municipio sumaban 1.749 habitantes. Al iniciar la democracia bajaba de los mil habitantes (817) con lo cual su Corporación Municipal esta integrada por siete ediles. En la actualidad cuenta con 294 habitantes (139 hombres y 155 mujeres). Se sitúa por lo tanto a 44 residentes del limite de los 250, que le llevaría a bajar a sólo cinco ediles y una candidatura abierta donde se vota por un sistema similar al del Senado.