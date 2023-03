Más de un millar de colmenas para reponer las pérdidas de los incendios

Los apicultores de la Sierra de la Culebra comenzaron a recoger ayer, en Mombuey, las 1.404 colmenas y medias alzas donadas por la Fundación Caja Rural (1.059), la Asociación Zamora Solidaria (147), la Asociación la Culebra no se Calla (93) y Cobadú (105) para reponer las pérdidas en los incendios del pasado verano. Los apicultores dieron un ejemplo de solidaridad ayudando a cargar unos a otros sus respectivos lotes, depositados en la nave de Francisco Alonso apicultor de Mombuey y técnico de Apis Durii. Al momento de la entrega material asistían los representantes de entidades y asociaciones que han facilitado las cajas.

La Fundación Caja Rural destinaba los últimos 55.000 euros a la adquisición de colmenas, de los 580.000 euros de las ayudas recaudadas. Como explicó su presidente Cipriano García los fondos "se han repartido ya entre las 198 peticiones de los afectados que solicitaron la ayuda, a una media de 1.980 euros. Está todo ingresado desde la última semana de diciembre y con esto –la entrega de las colmenas- cerramos todo el ciclo de la colaboración con los incendios de la Culebra y Losacio".

Lucas Ferrero, presidente de la asociación La Culebra no se Calla, ayuda a los apicultores a cargar las cajas en los vehículos. Es una de las asociaciones más volcada con la ayuda a los afectados y en particular trasladaban su colaboración "con Apis Durii para ayudar a aquellos apicultores a los que todavía no se les ha podido dar colmenas".

La presidenta de la asociación Zamora Solidaria, Ana Ariza, reconocía que Zamora "es supersolidaria" y ha respaldado con sus donativos y participación en los seis actos organizados por la asociación. En la última iniciativa, la actuación del monologista Leo Harlem, se recaudaron 34.000 euros, parte de ellos "se han destinado a la adquisición de colmenas". Desde su constitución Zamora Solidaria ha adquirido 14 camiones de paja, comida para las ganaderías y para la fauna. La asociación, inscrita ya de forma oficial, seguirá desarrollando acciones para ayudar.

Juan José Díez, en representación de la cooperativa Cobadu, puso en marcha la bolsa solidaria y en respuesta a la gente que quería ayudar con los afectados por los incendios, aunque la apicultura no es un área que desarrolle la cooperativa. "Una parte del fondo solidario, unos 5.000 euros, que es un porcentaje alto de nuestra bolsa, lo hemos destinado exclusivamente a los apicultores". La cooperativa Cobadu ha dividido "la bolsa en cuatro patas: agricultores, ganaderos, apicultores y las especies cinegéticas. Todavía estamos repartiendo estas ayudas, hemos repartido una parte a agricultores y a ganaderos y nos queda una parte importante cinegética". Esos fondos, unos 100.000 euros, se han conseguido de particulares, empresas, cooperativas y "también, no podemos olvidar, la ayuda de la empresa McDonald’s con esta zona que fue destinada más a agricultores y ganaderos".

Jacinto Martín recoge 11 colmenas y 11 alzas para llevárselas a Morales del Vino donde se llevó las colmenas que se salvaron de su asentamiento en Ferreras de Abajo porque quería cosechar "miel de montaña" y se reconoce que es aficionado a la apicultura. En el incendio de Ferreras "se me quemaron pocas, 11, no como a otros que se le quemaron 200 y más". De la floración en las zonas de pecoreo "se ha perdido el 90%. Ahora a esperar a ver cómo viene la primavera y en todo caso tendremos que esperar dos años".

José Manuel de la Iglesia, de Tábara, también ve "un poco difícil" la primavera y la próxima campaña porque se quemó prácticamente todo el término y "solo se salvó un pequeño valle" donde estarán todas las colmenas salvo que se opte por sacarlas a otros asentamientos. Se quemó la encina, el roble, el castaño, el brezo. Le ayudan a cargar 12 colmenas en dos coches para reponer las pérdidas.

Laura Fernández Gago, de Escober de Tábara, recoge 168 colmenas y las medias alzas, es una de las más perjudicadas por los incendios. Perdieron prácticamente todo y solo le quedaron dos asentamientos en Escober. La pasada primavera "partíamos de cero por la sequía y este no partimos de cero porque ha habido unas lluvias".

Han tenido que trasladar colmenas a otros asentamientos por la misma zona "a ver cómo van a funcionar y cómo va a ir la producción". Cerca también para optimizar el transporte por el coste del combustible, buscando flora similar a la que tenían en sus asentamientos: brezo, encina, roble, zarza, retama. Pedro Fernández y Débora Martínez, de Villardeciervos, son los que más han perdido, 192 colmenas.

Luis Miguel Fernández Diego se desplaza de Otero de Bodas para recoger las colmenas para su hijo "de 16 le quedó solo 1". Todos los apicultores hablan de las que se quemaron pero también de las que sobrevivieron y tienen un futuro incierto porque muchas abejas se calcinaron en los incendios.