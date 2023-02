San Miguel de la Ribera ha escuchado con mucha atención las relaciones que los tres quintos han recitado bajo la atenta mirada de familiares, amigos y visitantes.

Javier Santos, Alejandro Riesco y Gala García han revivido una tradición que desde hacía años no podía celebrarse en la localidad debido a la falta de quintos. De hecho, en 2020 y ante la ausencia de jóvenes, tres vecinos (Erika Rodríguez Moráis, Aurora Galán de Castro y Florencio Rodríguez Vázquez) se pusieron los trajes de quintos para que el pueblo no perdiera ninguna de las tradiciones propias del Domingo Gordo.

En esta ocasión el municipio ha vuelto a disfrutar de las fiestas, en las que se ha ofrecido el tradicional bollo, se han leído las relaciones y se ha corrido el gallo, además de las típicas comidas que los quintos ofrecen a sus familiares y amigos.

Las relaciones de los quintos

El pueblo se ha llenado de gente que no ha querido faltar a las relaciones, como las que ha recitado el quinto Javier Santos: "Hemos tenido paciencia / para esperar que esto llegara / y aguantar la inconveniencia / de la gente confinada. / Pero todo es cuestión de tiempo / el temor al final pasa / y por fin llegó el momento / de poder gritar al viento / con todo mi corazón / sean todos bienvenidos / por este acompañamiento / hoy aquí en mi relación. / No perdamos esta fiesta / no dejemos que decaiga / porque esto lleva la esencia / de lo mejor de una quitada / en este lugar tan noble / y que visto así no es nada".