La Plataforma por la Sanidad Pública en la comarca de Tábara ha reiniciado las movilizaciones tras el paréntesis navideño, a la expectativa de los resultados de la reunión entre la delegada Territorial y la Consejería de Sanidad, tras el encuentro del día 23 de diciembre, entre la representación de la plataforma y la delegada de la Junta, Leticia García, quien "se comprometió a tenernos informados de los resultados de nuestras reivindicaciones, una vez transmitidas nuestras propuestas ante la Consejería de Sanidad" han explicado en la nueva manifestación celebrada hoy en Tábara.

Los participantes expresaron su "preocupación" sobre el apoyo de la Junta a la Sanidad Concertada, en vez de la Sanidad Pública. "Vemos que en las diferentes Comunidades Autónomas se están movilizando los profesionales sanitarios al verse desprotegidos e impotentes para atender a las y los pacientes. O sea, que no es cosa únicamente del Movimiento por la Sanidad Pública de Zamora, Zona Básica de Salud de Tábara y Sayago. No parece que se hayan olvidado del anterior Plan Aliste, si no todo lo contrario. Quieren llevarlo a efecto y reforzarlo. Para muestra un botón: quieren eliminar el servicio de urgencias nocturno de las farmacias. ¿Cuál va ser el siguiente paso?" se preguntan.

Reivindicaciones

- Médico y enfermera/o de guardia las 24 horas del día. Si salen a un servicio, el Centro de Salud queda cerrado.

- Fisioterapeuta. La población es muy longeva. Necesitar rehabilitación no se puede convertir en una ruta turística que dure toda la mañana.

- Geriatra. Totalmente necesaria en una población tan longeva. Se evitaría la congestión hospitalaria y los pacientes estarían mejor atendidos.

- Refuerzo en pediatría. Tienen que atender con más frecuencia a nuestros pequeños, tanto a enfermos como a sanos.

- Profesionales de apoyo para cubrir bajas, permisos y vacaciones. Esto redundará en beneficio, tanto de los profesionales como de los pacientes.

- Eliminación de la Cita previa. En poblaciones hasta 100 cartillas, no tiene sentido. Además, hacen falta administrativos que atiendan a los pacientes y no máquinas.