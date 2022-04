Los vecinos de Tábara y su tierra han cortado la N-631 este Sábado Santo para hacerse oír: exigen una sanidad pública digna para su pueblos.

Cada sábado, desde hace meses, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Zona de Salud de Tábara reúne a cientos de vecinos que protestan en la plaza del Edificio del Reloj para tener una sanidad mejor en sus pueblos, pero esta semana aprovechando que hay más gente en la comarca han decidido llevar a cabo esta nueva acción reivindicativa en la carretera Nacional.

El hartazgo en la población viene motivado por el recorte en los servicios sanitarios llevado a cabo desde el inicio de la pandemia. Según informa esta mañana la plataforma, en la Zona Básica de Salud de Tábara trabajan nueve médicos, ocho enfermeras y dos administrativos para atender a 23 poblaciones. En la reunión que mantuvieron con la dirección del Centro de Salud se les dijo que la plantilla está bien dimensionada "y no es necesario pedir más profesionales de ningún tipo", aseguran desde la plataforma.

Por eso, se preguntan que si hay suficientes médicos y enfermeras "por qué no se pasa consulta en todos los pueblos con la misma frecuencia que antes de la pandemia". En algunas localidades sólo funcionan las citas a demanda, es decir, si no hay suficientes pacientes para atender, no van a ese pueblo y se quedan trabajando en el Centro de Salud, en Tábara. De esa forma, hay localidades donde hace semanas e incluso meses que no va el médico.

La población más grande, la de Tábara, con 667 cartillas y dos médicos asignados, solo tiene consulta tres días a la semana.