"La Gerencia de Atención Primaria de Zamora no ofrece condiciones laborables atractivas para cubrir la plantilla vacante", sentencia la plataforma comarcal de Sayago por la sanidad pública en el manifiesto leído en la concentración de este sábado frente al Centro de Salud de Bermillo de Sayago. Así explican la escasez de profesionales médicos en la provincia de Zamora, mucho mayor que en otras de Castilla y León.

"Se está creando un desequilibrio asistencial entre provincias que se une al ya existente en servicios, comunicaciones, expectativas laborales...", apostillan.

Por todo ello, los manifestantes exigían esta mañana que se publiquen los horarios de cada demarcación médica en un lugar visible en cada consultorio, que se visite con cierta periodicidad cada pueblo, por pequeño que sea, y que se elimine la cita previa porque "con tan pocos pacientes no es necesaria si se cumplen los horarios establecidos en cada pueblo" y porque "no se puede condenar a los viejos a hablar con una máquina que no te entiende".

A Monumenta, el pueblo que se hizo famoso por colocar a la puerta del consultorio médico un contador que indicaba los días que llevaba cerrado, ya ha ido el médico 4 veces desde diciembre, una por mes. A otros como Pasariegos no ha vuelto desde antes de la pandemia, aseguran desde la plataforma, es decir que llevan más de dos años con el consultorio cerrado.

Por último, los manifestantes sayagueses recordaban que "la despoblación se combate, en primer lugar, manteniendo los servicios públicos. No nos pueden utilizar para conseguir fondos europeos y después quitarnos los servicios".