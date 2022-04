“Nos quitan la doctora y nos dejan sin médico de cabecera”. Así explicaba ayer el alcalde de Villageriz, Joaquín Núñez, del grupo Independientes Por Villageriz (IPV), la preocupación de sus vecinos ante lo que presupone va a ser la paralización del servicio médico en el pueblo.

Núñez explica que se han enterado por la propia facultativa que van a dejar de tener médico desde el viernes y aún no conocen cuándo se repondrá este servicio médico en el pueblo. “Lo que nosotros sabemos es que aún no han designado otro médico para ocupar esta plaza, por lo que nos quedan sin médico”, lamenta y se confiesa desbordado por no encontrar una solución a corto plazo o, al menos, una respuesta de la administración regional. “Se supone que se iban a poner en contacto desde la Gerencia, pero sigo esperando, no sabemos qué va a pasar con el médico”.

El alcalde recuerda que en Villageriz, un pueblo con un censo de 48 habitantes, el consultorio médico se abre una vez a la semana. “Aquí es una población muy envejecida la que hay, y la médica que trasladan es muy querida porque se preocupa por los vecinos”, explica.

La falta de médico también se trasladará a los pueblos de Alcubilla de Nogales y Arrabalde. De modo que los vecinos de estos tres pueblos, a la espera de conocer la determinación de la Gerencia con la prestación de este servicio, tendrán que desplazarse hasta Santibáñez de Vidriales para recibir asistencia médica.

“Lo que sabemos es que nos quitan esta médico para suplir la falta de facultativo en otros pueblos del Tera. Es incomprensible que nos traten así, después de las promesas de Mañueco en campaña electoral”, incidió el alcalde.

Desde el Ayuntamiento se han iniciado trámites adminsitrativos para reclamar el mantenimiento del servicio médico en el pueblo , uno de los de la España Vaciada que ve perder sus oportunidades de futuro.