Las fiestas de Salamanca contará con los conciertos de Malú, Vanesa Martín, Fangoria, Nancys Rubias, Juan Magán, Arde Bogotá, Nunatak y Café Quijano como artistas principales. El alcalde de la capital del Tormes, Carlos García Carbayo, presentó este lunes la programación de espectáculos musicales que incluye “una amplia variedad de estilos musicales” que tendrán lugar entre el 7 y el 15 de septiembre y que se alargarán durante el otoño.

Vanesa Martín

La encargada de inaugurar la programación musical de ferias será Vanesa Martín el jueves 7 de septiembre con un repertorio de canciones “vitales, cálidas, emotivas y directas”.

Fangoria

El viernes 8 será el turno de Fangoria, con Alaska y Nacho Canut, y el grupo de pop, dance y glam liderado Mario Vaquerizo, Nacys Rubias. El sábado 9, la Plaza Mayor acogerá el concierto de la cantante y compositora Malú, con su tour en el que presenta su último lanzamiento, ‘Mil Batallas”.

Arde Bogotá y Nunatak

El domingo 10 de septiembre el grupo indie Arde Bogotá actuará en el ágora charra y contará con la banda de folk rocképico Nunatak como teloneros.

Juan Magán y Café Quijano

La música electrónica llegará el jueves 14 de septiembre de la mano de Juan Magán, artista español líder en el mundo digital. Y los conciertos de ferias los cerrará el 15 de septiembre Café Quijano dentro de su gira ‘Manhattan Tour 2023’.

Además, desde el lunes 11 hasta el miércoles 13 de septiembre la Plaza Mayor se convertirá en una ‘Plaza Acústica’. El lunes está programado un concierto en el que se fusiona el flamenco y los ritmos cubanos protagonizados por la cantante Argentina y el grupo Son cubano. El martes será el turno para el jazz de la Bob Sands Big Band acompañados de la cantante Marina Ferrer. Y el miércoles actuará el grupo Soul Teller.

Grupos de música salmantinos

El parque Elio Antonio de Nebrija se convertirá en uno de los escenarios de ferias de los grupos salmantinos con cuatro actuaciones programadas, del 7 al 10 de septiembre. El jueves 7 será el turno para el grupo 1945, seguidos el jueves 8 por Silver Route Blues Band, el sábado 9 por Crashers y el día 10 por Carameloraro.

El Patio del DA2 acogerá dos conciertos el sábado 9 de septiembre. Los Justicieros, con una actuación en la que combinan la cumbia y el rock, y los valencianos Baketá Reggae Fusion. Por su parte, la Plaza Barcelona acogerá los conciertos de los grupos salmantinos Sonidos de Sótano y La duda ofende, ambos formados por antiguos alumnos de la Escuela Municipal de Música.

“Grease, El Musical”

Dentro de la programación de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega, el Centro de las Artes Escénicas acogerá seis funciones del espectáculo “Grease, El Musical”, basado en una de las películas musicales más taquilleras de la historia, entre el 14 y el 17 de septiembre.

Según reza la sinopsis, la obra acercará la historia de un grupo de estudiantes de clase obrera finales de los años 50 en el instituto Rydell High que “navega por conflictos atemporales, como las complejidades de la presión de grupo, los valores personales, la amistad, el amor, los devaneos sexuales de la adolescencia y la conciencia de clase”. Junto a ello, una banda sonora “con éxitos internacionales y acrobáticas coreografías arropadas por una súper producción”. Las entradas para este espectáculo tienen un precio entre 45 y 55 euros y están a la venta en www.ciudaddecultura.org y en la taquilla del Teatro Liceo.

Conciertos de otoño: Raphael, El Barrio, Marea

Tras las ferias y fiestas de septiembre continuará la oferta musical del Ayuntamiento de Salamanca con dieciocho conciertos programados de diferentes estilos: flamenco, rap, hard rock, pop, rumba, ritmos latinos, blues, góspel, rock, hip hop o música electrónica.

En el Multiusos Sánchez Paraíso están previstos los conciertos de Galvan Real (7 de octubre), Marea (28 de octubre), Raphael (4 de noviembre) y El Barrio (16 de diciembre), mientras que en el CAEM serán los conciertos de José Mercé (21 de octubre), Maldita Nerea (25 de noviembre) y Chicago Mass Choir-gospel (22 de diciembre).

En el Palacio de Congresos actuarán The Alchemy Project con un homenaje a Dire Straits (22 de septiembre), Alice Wonder (26 de noviembre), Ismael Serrano (15 de diciembre) y Revolver (22 de diciembre). Y, por último, en la Sala B serán los conciertos de los salmantinos How are blues y Sadia (30 de septiembre) y Fran Colmenero (27 de octubre). También están programados el de Marc Seguí (7 de octubre), Hens (10 de noviembre), Uña y carne (17 de noviembre), Despistaos (25 de noviembre) y Juancho Marqués (16 de diciembre).