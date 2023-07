Si estás a punto de coger tu coche para irte de vacaciones, has de planificar varias cosas: horas de conducción, paradas, dónde repostar... pero hay algo que no puedes pasar por alto porque, de no hacerlo, te pueden amargar tu periodo vacacional. Se trata de los radares, presentes en todas las carreteras del país. Sin embargo, hay algunos que multan más que otros. En función de por dónde vayas a circular, deberás ajustar velocidad al máximo primero por una cuestión de seguridad vial -el más importante- y segundo porque no vaya a ser que por pisar el acelerador más de la cuenta te acuerdes de tus vacaciones el resto del año.

¿Dónde ponen más multas? En Castilla y León está muy claro cuál es el radar más multón, según Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Se encuentra en Burgos, en concreto, en el kilómetro 234,4 de la A-1. En un solo año ha impuesto más de 31.000 sanciones. ¿Es o no es para tener cuidado? El llamativo truco para identificar cuando una caja de radar de la DGT está vacía Datos globales Durante el último año la DGT formuló 3.704.675 denuncias por exceso de velocidad, casi un 67% del total de denuncias por el incumplimiento de la normativa de tráfico. Otros de los radares más activos de la DGT se encuentran repartidos entre Andalucía, con 953.422 denuncias formuladas, y Comunidad Valenciana, con 447.470 denuncias. El siguiente sería Castilla y León, con 427.448 denuncias. ¿Prevención o recaudación? A la vista del importante número de denuncias formuladas mayoritariamente en autopistas y autovías, y no en las carreteras secundarias donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que “la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación”.