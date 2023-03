La Junta de Castilla y León trabaja para mejorar la sanidad pública y no contempla la vía de la concertación para la Atención Primaria, aunque tampoco la excluye por sí "en algún momento puntual" recurrir a este recurso pudiera mejorar la calidad del sistema y la atención a los pacientes.

Así lo expresó el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el Boletín Oficial de Andalucía haya publicado la orden que abre la puerta por primera vez a los conciertos en la Atención Primaria del sistema público de salud andaluz (SAS).

Fernández Carriedo precisó que el porcentaje de concertación de Sacyl es bajo, entre el 2,7 y el 3%, de manera que el 97% del sistema se realiza con los medios públicos, por lo que apuntó a reforzar el modelo público en la asistencia sanitaria como vía de trabajo de la Consejería de Sanidad.

"No se contempla la vía de los conciertos, aunque no se excluye sí mejora la calidad del sistema", respondió el consejero portavoz preguntado por la decisión adoptada por la Junta de Andalucía y sí tendría cabida en el sistema sanitario de Castilla y León. "Trabajamos para reforzar sanidad pública y queremos seguir en esa dirección, no contemplamos la vía del incremento de los conciertos pero tampoco excluimos esa posibilidad dentro de mantener niveles", ha zanjado.

Darias pide incrementar las plazas de Medicina en Castilla y León

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, instó ayer a la Junta de Castilla y León a proponer un incremento del 15% de las plazas de medicina en las facultades de Valladolid y Salamanca para contar con 70 profesionales anuales durante unos años, ajustar el sistema, e invertir la situación de déficit de profesionales en la comunidad.

Desde Soria, insistió en la necesidad de “balancear las especialidades”, ya que en el informe de necesidades del ministerio se ha visto que hay algunas que son excedentes y otras deficitarias, por lo que se trata de ofertar menos plazas de las excedentes y más de las deficitarias como pueden ser Familia, Medicina del Trabajo y Psiquiatría.

En el ámbito del país, la ministra alentó a las las comunidades autónomas a ofertar las 12.066 plazas que están acreditadas en el Sistema Nacional de Salud, ya que se ha celebrado la mayor convocatoria Formación Sanitaria Especializadas, incluidas las plazas MIR, con 11.071 plazas, es decir, que el 93% de las plazas ofertadas han sido acreditadas. La falta de profesionales médicos en España se deriva, según la titular de Sanidad, de la política neoliberal del PP del año 2011 al 2018 que llevó a cabo recortes en la oferta, por lo que se trata de "reconstruir" el espacio sanitario para avanzar. Asimismo, precisó que en relación a la homologación de títulos en el año 2022 el Ministerio de Sanidad ha multiplicado por dos las resoluciones de especialistas.

Sanidad recibe a los dirigentes CSIF, CC OO y UGT tras exigirle que vuelva a la negociación

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud, Jesús García-Cruces, recibió ayer a los representantes de CSIF, Comisiones Obreras y UGT después de que protagonizaran una concentración frente a la sede de la Consejería de Sanidad en Valladolid para exigir a este departamento que recuperara la negociación colectiva en las mesas y rechazaran los acuerdos particulares con algunos sindicatos.

Asimismo, los tres sindicatos, que recalcan representan el 50% de la Mesa Sectorial de Sanidad, presentaron una batería de propuestas para su negociación sobre la mejora de las condiciones de los trabajadores y la recuperación de la calidad de los servicios que reciben todos los ciudadanos. Así plantean medidas económicas, laborales y de ordenación y recursos humanos. En la protesta, el presidente del sector Sanidad de CSIF en Castilla y León, Enrique Vega, denunció que la sanidad de Castilla y León viene lanzando “gritos de SOS” a la Consejería y criticó que “lejos de salir en su auxilio”, permanece “impasible y castigando” a la ciudadanía con plantillas “desfasadas”.