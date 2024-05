Nuevo paso de Corchado para convertirse en rector de la Universidad de Salamanca

La Junta Electoral ha proclamado este martes "de forma definitiva" al catedrático Juan Manuel Corchado Rodríguez como candidato electo a rector de la Universidad de Salamanca (USAL), una vez finalizado el plazo de reclamaciones tras la votación del pasado 7 de mayo en la que ganó como único candidato con el 61,07% de los votos emitidos.

Ahora le corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobar su nombramiento, que será oficial en el momento en que sea publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl).

Si se cumplen los plazos previstos, el acto de toma de posesión del nuevo rector y de su equipo de gobierno tendrá lugar a finales de mayo, según ha explicado la USAL en una nota de prensa.

El 61% de los votos

El catedrático de Inteligencia Artificial Juan Manuel Corchado salió elegido el 7 de mayo rector de la Universidad de Salamanca con el 61,0% de los votos en unas elecciones en las que fue el único candidato.

Ese dato es el resultado de una elección directa por sufragio universal ponderado de todos los miembros de la comunidad universitaria, donde el mayor peso lo tiene el profesorado doctor con vinculación permanente.

Tras conocerse el resultado, Corchado se refirió al hecho de que su candidatura recibiera un 32,5% de voto en blanco, algo que dijo que se esperaba y atribuyó a "unas caras que no las dan, que están ahí, pero han estado escondidas".

"Es muy difícil competir contra una candidatura que no existe, contra un folio en blanco en el que entra posiblemente todo, pero donde no hay prácticamente nada, y sobre unas caras que no las dan, que están ahí, pero han estado escondidas", afirmó.

Este relevo se da tras la inesperada dimisión de Ricardo Rivero el 7 de marzo, quien interrumpía así un segundo mandato que terminaba a finales de 2025 y adujo razones de "organización administrativa de la universidad" para dar ese paso.

Corchado anunció inmediatamente su candidatura tras la dimisión de Rivero, mientras que la catedrática de Electrónica Susana Pérez decidió finalmente no presentarse debido a la premura de la convocatoria electoral, algo que a su juicio "añade ciertas dudas y opacidad" sobre el proceso.