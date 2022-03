El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, subrayó ayer que es posible volver hablar con el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. “La única condición es saber si quiere participar en un cordón sanitario frente a la extrema derecha aunque no parece tener ninguna intención”, aseveró. También, dijo que no consentirá que se silencie la denuncia del corrupción en Castilla y León. “Lo han conseguido con Pablo Casado pero no con el PSOE”, añadió.

A su llegada a la reunión del Comité Federal del PSOE que se celebró en Madrid, Tudanca reiteró que la responsabilidad de su partido es ser una alternativa “fuerte” en Castilla y León frente a una derecha, “antaño moderada y ahora que ha caído en brazo de la extrema derecha”, que “es capaz de hacer cualquier cosa para seguir en el poder”. En todo caso, se mostró convencido de que el PP autonómico pactará con Vox para formar Gobierno en la comunidad. Tudanca hace una petición a Feijóo: "No deje que Mañueco pacte con Vox" Además, consideró que el “nuevo PP” de Alberto Núñez Feijóo “va a ser prácticamente igual” que el de Casado pero “con una cara más amable”, aunque pidió al presidente de la Xunta que impida que Alfonso Fernández Mañueco pacte con Vox para formar Gobierno en la comunidad y añadió que para conseguir ese objetivo podrá contar con el PSOE. “Feijóo aún tiene la oportunidad de demostrar de que quiere hacer cosas diferente en el PP y frenar el pacto que Mañueco va hacer con Vox”, añadió. Abstención Por su parte, el secretario general de CC OO de Castilla y León, Vicente Andrés, apuesta por una abstención del Partido Socialista para facilitar la investidura del candidato popular a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a cambio de hacerse con la Presidencia de las Cortes. Tras mantener una reunión con el cabeza de lista de ¡Soria Ya!, Ángel Ceña, el sindicato envío un comunicado que apunta que son partidarios de que el PSOE haga “concesiones a la democracia” de tal manera que su abstención permita que gobierne en minoría el PP como formación más votada en Castilla y León el pasado 13 de febrero. “Una abstención del PSOE facilitaría la investidura de Fernández Mañueco convirtiéndose en la mejor de las diferentes opciones que se establecen en un escenario múltiple”, añadió. Comisiones Obreras considera que la “concesión” del PSOE permitiría una serie de beneficios para los intereses de los castellanos y leoneses como la aspiración de alcanzar más participación, así como el respeto de los valores democráticos que garantizan una sociedad libre. Andrés y Ceña destacaron la relevancia del Diálogo Social como herramienta imprescindible para alcanzar el interés general y el bien común. Ambos coincidieron en la necesidad de que se cumplan los pactos de comunidad y el Diálogo Social. Pedro Sánchez pide al PP que deje de “coquetear con la ultraderecha” El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió ayer al Partido Popular que, después de su oposición “virulenta, crispada y faltona”, ahora “deje, de una vez por todas, de coquetear con la ultraderecha”, en alusión a Vox, aunque sin mencionar a la formación que preside Santiago Abascal. Sánchez repasó todas las “adversidades” que ha sufrido el Gobierno en estos años con una pandemia, tormentas “como pocos recordamos”, un volcán, y una guerra. “No ha faltado nada, mientras otras muchas cosas se desmoronan a nuestro alrededor”, en lo que se entendió como una alusión a la situación del Partido Popular y su crisis de liderazgo. Feijóo: "Vox no es el PP, ni de ahora, ni de antes, ni nunca" El líder socialista indicó, según recogió Servimedia, que el PP ha ejercido una oposición “virulenta, crispada y faltona” y “hay una amenaza que no podemos conjurar solos” que es la de “una ultraderecha que crece para llegar al poder”. “Y para eso necesitamos una derecha que deje, de una vez por todas, de coquetear con la ultraderecha”, sentenció. Aprovechó para trasladar su apoyo al líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, por el “ofrecimiento” al Partido Popular para llegar a un “acuerdo que evite que, por primera vez, la ultraderecha acceda a un gobierno autonómico”. Por eso, aseveró que el acuerdo debe extenderse y propuso “una solución estructural”, en referencia al planteamiento que lanzó el propio Sánchez al PP tras el 13 de febrero de romper todos los acuerdos con Vox para estudiar un posible apoyo en Castilla y Léon.