"El Puerta del Noroeste es la mayor esperanza de prosperidad que tiene la comarca de Benavente"

Fernando Pérez Aguado (Benavente, 1970) es presidente de la Asociación de Enclaves Logísticos de Castilla y León desde hace dos años, puesto que compatibiliza con la gerencia del Centro de Transportes y Logística de Benavente que ocupa desde 2010. En esta entrevista repasa la estrategia logística de la comunidad, el peso que Benavente tiene en la red de enclaves, y la necesidad que Benavente tiene de poner en marcha el Puerta del Noroeste para crecer y asegurar su posición privilegiada en el triángulo virtuoso del transporte con Zaragoza y Guarromán.

–¿Cuál es la función de Cylog en Castilla y León?

–Cylog engloba la estrategia que tiene Castilla y León en la actividad logística. Castilla y León es una zona de paso y la Junta vio en su día que como zona de paso no dejaba gran valor la logística, pero como era obligatorio estar aquí, a través de esos enclaves querían que se fijara esa actividad. Inició esta estrategia logística, que no solo es la asociación de enclaves, si no el tratar de traer actividad a todas las poblaciones. Se establecieron unos cuantos polos posibles al principio y Benavente era uno de los pocos que no era capital de provincia. Luego algunos han ido cayendo y otros entrando. Ahora mismo hay diez enclaves en muy distintos desarrollos y de diferente tipología: los hay públicos como nosotros, semiprivados y privados, como puede ser Segovia. Benavente es de los primeros. De centros de transportes dedicados a la logística creo que nos adelantaría Burgos, aunque sin embargo entró en Cylog hace cuatro años.

–Dentro de la estrategia Cylog cuál es hoy por hoy el papel de Benavente.

–Benavente, y ya no es la responsabilidad de presidir Cylog que es una cuestión formal, tiene la importancia de cómo se puede enclavar una actividad tan importante como es la logística en una población pequeña. La logística no la marca la voluntad de una persona, o de una empresa, sino los tiempos de conducción del transporte. Y en eso Benavente está en el mejor sitio. Es cierto que la Junta de Castilla y León pone muy a gala el cómo se ha desarrollado este centro de transportes. Sobre todo por ser público y siendo del Ayuntamiento sí que ha tenido siempre en todo lo posible la ayuda de la Junta. Al principio canalizando las ayudas europeas con las que se construyeron las primeras naves y posteriormente participando en los consejos de administración y siendo un punto de equilibrio a la hora de ciertas decisiones o de posibles conflictos que pudieran surgir. Desde luego siempre teniéndonos en Cylog muy en cuenta.

–En el conjunto de Cylog cuál es el peso, el potencial real de Benavente.

–El director general de Redur, que nos acaba de visitar, le dijo al consejo de administración en el que estuvo la directora general de Transportes de la Junta, que todas las empresas de logística deberían estar en tres puntos. Nos hemos cansado de decirlo, pero da gusto oírselo decir a alguien él: en Benavente, Zaragoza y Guarromán.

–El triángulo virtuoso del transporte…

–El triángulo. Redur ha hecho tres naves como la que tiene aquí en esos tres puntos. Parece que vas a los sitios y fuerzas decir estas cosas. No. Ellos te lo dicen con claridad y realidad. Y cuando nos lo decía Correos Expres era por lo mismo. Está en Benavente, en Guarromán (Jaén) y en Zaragoza. Pero se establece ya esa importancia. Y además hay que añadir que comenzamos a ser muy importantes en el desarrollo de la logística en el norte de Portugal, porque desde aquí se empieza ya a dar cobertura a este territorio.

–¿El Centro de Transportes por el desarrollo de suelo que ha tenido está ya agotado? ¿Cómo marca este hecho la necesidad que tiene Benavente de desarrollar cuanto antes el Puerta del Noroeste?

–El Centro de Transportes en la actualidad no tiene posibilidad de crecimiento y en esta actividad que cada vez es mayor, con mayores plataformas, pues es un factor de estrangulamiento importante. El Puerta del Noroeste es muy importante porque nos permitiría crecer, pero sobre todo es la mayor esperanza de prosperidad que tiene esta comarca. Hay que decirlo así. Ojalá venga alguien y nos ponga una súper fábrica, como ha pasado en Villabrázaro. Pero no es lo normal. Y nosotros tenemos una actividad que casa muy bien con el territorio, porque estamos geográficamente en un punto bueno, y le tenemos que sacar rendimiento y para eso se hizo el Puerta del Noroeste. Yo sé que hay valoraciones en todos los sentidos, de si es bueno o malo, de si la ubicación es la mejor o no. Pero a día de hoy es la única esperanza que tiene esta comarca de futuro, porque si el futuro es seguirnos agostando y que esto no crezca… Si se estabiliza, si no se crece, ya sabemos lo que pasa. Con la población envejecida, con los jóvenes forzados a salir de casa con 18 años a estudiar y el 90% no vuelve. Es el clavo ardiendo que tiene Benavente y nos tenemos que dejar la piel. Incluso creamos o no creamos en el proyecto. Es lo que hay y tenemos que luchar por él.

–El Puerta del Noroeste se basó desde un principio en estudios de consultoras de prestigio a nivel nacional. ¿Se están cumpliendo?

–Es verdad que los estudios no garantizan nada, pero creo que se ha hecho muy bien, y soy muy consciente porque se pidieron desde el CTLB y no se puso ninguna limitación. Se les dijo desde el principio, si no es buen sitio se dice que no es buen sitio. Si hay otra localización mejor, se dice. Yo quería que fueran lo más objetivos posible. Nos dijeron que redujéramos las previsiones del anterior polígono, que hiciéramos parcelas más grandes, y todo dentro del sentido común que ya habíamos visto en el sector. Y luego, que el éxito no está garantizado, por supuesto. Si lo estamos viendo, con un retraso podemos perder el tren que hace dos años hubiera sido importante haber cogido.

–¿Es el principal problema que tiene Benavente, que un retraso en el Puerta del Noroeste sea como una esclerosis para su desarrollo?

–Sí, sí. Porque además están surgiendo iniciativas que hace dos años no existían. La ampliación de Villadangos no existía hace dos años. El polígono de Monfarracinos no estaba hace dos años. Hay cosas con las que es muy difícil luchar porque Benavente es una población de 17.000 habitantes. Es muy complicado que su ayuntamiento pueda luchar con otro de una capital de provincia. Tienen otras herramientas.

–¿No sorprende que estando en uno de los vértices de ese triángulo virtuoso y ocupando el lugar estratégico que ocupa Benavente las administraciones superiores no se hayan volcado completamente?

–Yo creo que las administraciones han estado en lo que han podido, pero se ven muy presionadas por el tema poblacional. Pequeñas poblaciones no presionan lo mismo que las grandes. Y yo creo que ahí está la clave. Se luchó mucho por la financiación porque Benavente no tiene capacidad financiera como otras. Y hemos visto que hay desarrollos logísticos en capitales de provincia donde se ha metido más dinero. Es el caso de Monfarracinos o de Salamanca con 12 millones en cada caso. En el caso de Benavente, es claro que, teniendo independencia, hemos sabido gestionar. El CTLB es un ejemplo de ellos y si aquí entra dinero no va a ir a la basura.

–¿Cómo se ve el Puerta del Noroeste en la asociación Cylog?

–En Cylog hay enclaves ya asentados como Burgos, Salamanca, Benavente y Valladolid; hay otro en desarrollo como Ponferrada y como es Benavente con el Puerta del Noroeste. En esto la Dirección General de Transportes de la que depende Cylog, que está en el consejo de administración del CTLB, que siempre ha avalado el Puerta del Noroeste porque se lo creyó desde el minuto uno como nadie. Vieron el proyecto, y quien dirige la Dirección ante ocupaba un puesto técnico y dijo que era una apuesta de éxito desde el primer momento, entonces están muy vinculados con este proyecto, con las limitaciones que existen por esta es una asociación de enclaves. Tanto la Junta como Cylog están muy pendientes del Puerta del Noroeste.

–¿El Ayuntamiento va a ceder el Puerta del Noroeste al CTLB? ¿Está decidido ya el modelo?

–No está clara la figura. Llevamos un tiempo viendo si lo va a gestionar el Ayuntamiento directamente, si le da una encomienda de gestión al Centro de Transportes, si le cede los terrenos al CTLB para que los comercialice. Estamos pendientes de que se tome esa decisión, que tiene que ser inminente.

–¿Desde su punto de vista cuál sería la fórmula más adecuada?

–Pues visto lo que ha pasado y el desarrollo que ha tenido el CTLB, que ha funcionado porque el Ayuntamiento le cedió en su día unos terrenos y unas naves que se construyeron, mediante ampliaciones de capital… Porque de lo que no dispone el CTLB es de liquidez como para adquirir y comprar. Lo que hacemos nosotros es gestionar unos bienes públicos que yo creo que acaban valiendo más que cuando nos los entregaron a nosotros. Porque tienen actividad, porque tiene unos inquilinos, porque está garantizado su funcionamiento mediante mantenimientos periódicos, muy caros, pero que los mantienen en activo, y yo creo que una herramienta importante sería que se le cediera ese suelo y que lo gestionara. Además, lo que se buscó siempre con el Centro de Transportes es la agilidad y yo creo que a día de hoy y con las cortapisas de una empresa pública, tenemos más agilidad que los organismos públicos puros.

–¿Cuál ha sido y es el interés de las empresas por el Puerta del Noroeste?

–Hay empresas interesadas desde hace mucho tiempo. Una vez que se hizo el estudio, que se basó también en preguntar a las empresas que podrían tener interés en implantarse, se despertó en los actores logísticos que son los que colocan a esas empresas, un interés y es verdad que hemos tenido visitas y nos han pedido información. Estamos hablando de grandes empresas de logísticas o de inversores que les hacen los proyectos a esas empresas. De los dos hemos tenidos solicitud de información. Todavía no hemos podido concretar nada, pero son operadores importantes. En algunos casos no nos han llegado a decir quiénes eran, pero vienen de la mano de Richard Ellis (CBRE) o de Deloitte.

–¿Cuál sería el impacto y la importancia de la reapertura de la línea de ferrocarril Benavente-Astorga para el proyecto logístico del Puerta del Noroeste y para el CTLB?

–Sería importante desde el punto de vista social y sobre todo en una parte innovadora. En el tema económico difícilmente será positivo porque estamos en una región que no tiene una gran fabricación y un gran consumo, pero los desarrollos públicos no se basan solo en la economía. Estamos hablando de una línea que no es radial, que no pasa por Madrid y que es un cuello de botella para el ferrocarril. Estratégicamente podría ser muy interesante este desarrollo y es una herramienta más para la parte de España que está perdiendo más población, más actividad, y perdiéndolo todo. En eso la viabilidad es absoluta y total.

–¿Desde el punto de vista logístico?

–Se ganaría también. Estamos hablando de multimodalidad. Habrá clientes que no la usen y otros sí. Si el ferrocarril cambia sus estrategias, si empieza a ser flexible, si empieza a ser económico, pues es una herramienta más. Hay que tener en cuenta una cosa importante. Empieza a haber carreteras saturadas. El ferrocarril va a ser una necesidad como vía alternativa a esas carreteras porque hay ciertas zonas donde ya no se puede transitar. O crear un tercer carril, una idea nada descabellada, o metes el ferrocarril, que es una apuesta. Por las carreteras hay circulando camiones de 31 metros y empieza a haber posibilidades de que vayan uno detrás de otro con un solo conductor en la parte delantera. Diez camiones de esos equivalen a un ferrocarril de 450 metros. Hay posibilidades. Además, ya existen posibilidades de que la electricidad se implante en los camiones para las rutas de largo recorrido.

–El Centro de Transportes ha agotado el suelo con la construcción de las dos últimas naves. ¿Hay posibilidades de ampliación?

–En el Centro de Transportes no. Pero sí que alrededor hay terrenos de otros propietarios que se podrían usar. Son terrenos más complicados por las formas, porque nosotros necesitamos parcelas más rectangulares, pero si hay suelo, como es el caso del que tiene la Caja Rural en la antigua carretera nacional (avenida Federico Silva) y con lo colaboradora que es, nosotros no estamos cerrados a nada. Antes de perder una oportunidad lo miraríamos. Tenemos los planos y hemos tenido contactos cuando no teníamos aquí suelos. Cuando nos estaban pidiendo naves de 5.000 metros cuadrados valoramos esta opción y además seguimos teniendo demanda.

