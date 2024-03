Preocupación de vecinos de Santa Marta de Tera por la clasura definitiva del cementerio eclesiástico

La Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera ha dado ya cumplimiento a un acuerdo alcanzado hace casi dos décadas para la clausura del cementerio eclesiástico, a raíz de la restauración de la iglesia y del antiguo Palacio de los Obispos de Astorga. El acuerdo fue suscrito entre la Entidad Local Menor, la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León y el Obispado de Astorga.

La clausura fue adoptada por la Junta Vecinal el pasado 27 de diciembre y cuatro días más tarde quedaron prohibidos los enterramientos en este camposanto, "de acuerdo con el párroco". Esta decisión no ha pillado por sorpresa a los vecinos de la localidad, aunque no por ello deja de ser preocupante puesto que, algunos de ellos y sus familiares, aseguran que no tienen información alguna sobre la decisión adoptada ni conocen qué deparará para los muertos enterrados en este cementerio, ni tampoco para las tumbas adquiridas al Obispado.

El alcalde pedáneo, Manuel Fadón, explica que "esto no es algo del 27 de diciembre, es algo que sabían los vecinos desde hace muchos años, se sabía que había que cumplir y así lo hemos hecho. Poco más tenemos que decir al respecto como entidad local".

Lo cierto es que con las proyectadas obras de restauración del templo, llevadas a cabo entre 2008 y 2009, se presentaron varias alternativas técnicas para poner fin a las humedades de la estructura de piedra. Las fuertes humedades del solado, procedían en parte de la elevación del cementerio sobre la cota de la iglesia y entre las actuaciones llevadas a cabo se incluyeron drenajes. El proyecto adoptado en su conjunto no incluía eliminar el cementerio, aunque sí poner fin a los enterramientos.

Vecinos "sin respuesta"

Algunas personas afectadas por esta clausura aseguran que han intentado tener acceso al acuerdo firmado a tres bandas pero no ha sido posible. Fernando es una de estas personas que, asegura, ha recibido la negativa de la Junta de Castilla y León al explicarle que la Fundación de Patrimonio es una entidad privada sin ánimo de lucro.

Al Obispado de Astorga ha dirigido también un escrito preguntando por este convenio y qué va a pasar con las sepulturas que en el mes de abril de 1989, el mismo Obispado vendió a algunos vecinos. "No sabemos en qué situación queda esto. En 1989 nos cobraron por cada sepultura 12.000 pesetas, que era una cuantía importante entonces. En el papel de compra se recoge que la propiedad de estas sepulturas es "perpetua". Qué pasa ahora con esta situación. Qué pasa con las personas allí enterradas. No sabemos qué puede pasar con esto".

Explica Fernando que respecto a facilitar el convenio, ha respondido el Obispado que por recomendación jurídica no se puede entregar, mientras que de los derechos mortuorios señala que pregunten al Ayuntamiento de Camarzana de Tera. "Queremos saber cuál es la situación legal de esto".

También se ha dirigido a la Entidad Local Menor y espera desde el 23 de febrero respuesta a su petición de información, según asegura.

Asamblea para el día 29

Ante lo que considera esta "problemática" y dada la preocupación de los vecinos "no sólo por el valor económico sino, sobre todo, por el valor sentimental" se convoca a los vecinos el próximo viernes día 29 de marzo, coincidiendo con la celebración del Viernes Santo en el salón del Ayuntamiento con el fin de poner sobre la mesa todos los trámites ya realizados, y valorar posibles acciones. Una de las que se plantea es la de crear una plataforma de apoyo con el fin de "aunar esfuerzos entre los vecinos que queramos".

Explica que en este cementerio hay sepulturas compradas aunque no estén ocupadas. "Ya no sólo es por lo que va a pasar con las personas que están enterradas. Hay gente mayor preocupada por lo que va a pasar con esas sepulturas que compraron hace años para poder ser enterrados ahí".

El alcalde, por su parte, hace hincapié en que del posible traslado de los cadáveres "no nos han dicho nada. Hemos dado ya traslado del acuerdo del pleno tanto al Obispado como a Patrimonio y no hemos vuelto a saber más".

Recuerda que "hace bastantes años se hablaba del problema de las humedades que están creando las tumbas a las paredes del monumento. Se estudió por los técnicos de Patrimonio y se pensó en retirar el cementerio del entorno por evitar las humedades en su estructura" y asegura que "diariamente se están retirando, con dos aparatos eléctricos para extraer la humedad, varios litros de agua sólo con la extracción del aire. Es evidente que alguna iniciativa hay que tomar porque está influyendo en la estructura del edificio".

Suscríbete para seguir leyendo