Semana Santa Benavente 2024: El Paso de la Cruz estrena faroles y buscan solución para mover el Calvario

La Cofradía de la Santa Vera Cruz y la Real Cofradía del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, que están hermanadas en Benavente, así como la Sección de las Damas de la Luz y la Soledad están estos días en plena actividad, previa a la Semana Santa. Y es que, aunque no hay muchas novedades respecto a la programación prevista, estas hermandades cuentan con seis procesiones y un total de catorce imágenes que necesitan de organización y mucha colaboración.

Cofrades de la Santa Vera Cruz en San Juan. / Eva Ponte

El presidente de estas cofradías hermanadas es José Martínez quien hace un llamamiento a la participación “queremos que participe todo el mundo. Poco a poco se van incorporando hermanos, pero también hay bajas. Estos días estamos en pleno apogeo por tener todo listo para Semana Santa. Es complicado porque estamos hablando de unos cien costaleros que tenemos que tener listos todos los años. Y a veces hay bajas porque uno está malo, otro va de viaje … estamos ahora solventando esas dificultades”, explicó Martínez.

La Cofradía del Santo Entierro con La Verónica. / Eva Ponte

De la sección de Vara de la Cofradía del Santo Entierro contabiliza su presidente algo más de 300 hermanos, mientras que de la sección de la Luz, que este año celebra el 25 aniversario de su fundación, son unas 160 mujeres. En cuanto a la Cofradía de la Santa Vera Cruz cuenta, en la actualidad, con unos 130 cofrades.

Cada año estas hermandades incorporan mejoras, además de las actuaciones de mantenimiento que se hacen necesarias para lograr conservar en el mejor estado posible las imágenes y mesas procesionales. Entre las mejoras previstas para los próximos desfiles procesionales está la sustitución de los faroles del paso de la Santa Cruz, que es considerado la insignia de la Cofradía de la Santa Vera Cruz y que sale a procesionar el Jueves Santo. «Los faroles eran de hojalata y ahora se han instalado unos de madera. Se observa en ellos una cruz con sudario en cada uno de los cristales. Han quedado muy bonitos», apostilló el presidente.

Ocho puntos donde El Calvario no puede ir a hombros

Desde hace ya semanas trabajan también en buscar alternativas en el paso del Calvario que permanece, en la actualidad, en la Ermita de la Soledad y procesiona el Viernes Santo, en la Magna Procesión del Santo Entierro. El paso está inventariado a propiedad de las dos Cofradías (Santa Vera Cruz y Santo Entierro) en el folio 18, del libro de la citada Cofradía, según Asamblea General celebrada el 8 de mayo de 1943, como «Cristo del Perdón». Hasta el año pasado era portado a hombros. Desde 1987 llevado por dieciséis miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Benavente, distribuidos en ocho banzos.

«La forma de movilidad del Calvario es algo que estamos intentando darle una solución. En este caso no es por falta de costaleros. Ya el año pasado nos vimos obligados a que saliera en ruedas. El motivo es la instalación de los cables de la fibra óptica de la zona centro, que están muy bajos para este paso. Hay ocho puntos por donde El Calvario no puede pasar. El año pasado ya no se pudo hacer nada y los cables son inamovibles. Estamos buscando soluciones para poder bajar el paso, habíamos barajado con un sistema hidráulico pero ahora mismo no tenemos la posibilidad de llevarlo a cabo», explica el presidente, «tenemos costaleros pero no bajar el paso, con los que pesa, hasta en ocho ocasiones no creemos que sea necesario», apuntó.

La primera procesión de la Semana Santa, la de Jesús en la Borriquilla, es de esta cofradía. Un día antes la Ermita y un local del que disponen al lado de ella acogen a los colaboradores de cada paso. En la jornada del sábado es momento para dejar a punto cada una de las mesas y instalar en ellas cada una de las imágenes a la espera de sus respectivas procesiones.

Dentro del organigrama de estas cofradías, la Santa Vera Cruz cuenta con el alcalde Pablo Voces Martínez; Ángel Molina Martínez, es el del Santo Entierro; y la Mayordoma Mayor de las Damas de la Luz y la Soledad es Miriam Estébanez Domingo.

La Sección de la Luz cierra ya la exposición organizada con motivo de su XXV Aniversario, en el Centro Cultural Soledad González, donde han mostrado gran parte de su patrimonio y que ha tenido buena acogida.