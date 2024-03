La aprobación definitiva de los presupuestos de Vega a debate

El grupo municipal de Zamora Sí en el Ayuntamiento de Vega de Tera denuncia "presuntas irregularidades en la aprobación de los Presupuestos del municipio para el 20232. El portavoz de la formación zamorana, Francisco Javier Cañibano, explica que "los presupuestos aparecen publicados en el Boletín Oficial de la Provincia número 142 del 4 de Diciembre del 2023 sin pleno mediante para su aprobación definitiva".

Es más, tal y como indica el concejal de Zamora Sí, "la aprobación definitiva del presupuesto general de 2023 ha sido fijada en el orden del día del pleno ordinario que se celebrará mañana en nuestro municipio, donde aparece como segundo punto del orden del día".

"Nos parece un hecho gravísimo, que se haya mandado al Boletín de la Provincia, sin que haya pasado por pleno previamente, y vamos a llevar este asunto ante las autoridades competentes para que resuelvan sobre esta presunta ilegalidad, y pediremos las oportunas explicaciones, así como exigiremos las responsabilidades pertinentes a la alcaldesa, Tamara Isabel Fuentes", explica el concejal de Zamora Sí.

La alcaldesa del PP en el Ayuntamiento de Vega de Tera, aclara que el presupuesto fue aprobado inicialmente en el pleno del 31 de marzo de 2023 y estuvo expuesto en el Boletín. "Hubo 15 días para presentar alegaciones, a partir de ese momento, como no hubo reclamaciones el presupuesto queda elevado automáticamente a definitivo", señala Fuentes. Reconoce que en el orden del día del pleno de hoy sí se recoge la aprobación definitiva del presupuesto "es un error en la redacción en ese punto porque se trata de una prórroga del presupuesto de 2023 hasta que se apruebe el de 2024". Pide la alcaldesa al Grupo Municipal "que se asesoren bien antes de hacernos perder el tiempo con cosas absurdas".

El grupo en la oposición explica que "esto se remonta al pleno celebrado 27 de septiembre del 2023 donde los concejales no aprueban los presupuestos definitivos, acordando convocar otro pleno para su final aprobación". Recuerda que solicitó un pleno extraordinario "para el día 16 de noviembre, el cual no se convoca hasta el día 21 de febrero, en él no se incluye ningún punto sobre presupuestos ni cuentas generales". El día 28 de febrero también se convoca pleno que no llegó a celebrarse y "llegamos a la fecha actual donde estamos convocados en un pleno ordinario donde presumiblemente se aprobarán los presupuestos definitivos, a pesar de que llevan publicados en el Boletín de la Provincia hace 3 meses".