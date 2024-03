OBK y Bombai, actuaciones "estrella" de las Fiestas de la Veguilla de Benavente

La Concejalía de Fiestas de Benavente ha programado la actuación de los grupos Bombai y OBK para los festejos patronales de La Veguilla, entre otras actuaciones.

El grupo valenciano ‘Bombai’ sonará en Benavente el próximo sábado, 6 de abril a partir de las 23:30 horas en la Plaza de la Madera donde los asistentes podrán cantar temas tan conocidos como "Solo si es contigo", "Vuela", o las más actuales "Tú me has cambiado" o "Yo soy libre". Como teloneros, la Concejalía de Fiestas cuenta con el grupo local "Buscando a Julieta" que deleitará a los asistentes con sus canciones a partir de las 22:00 horas.

El domingo 7 de abril será el turno de la "Fiesta de los años 90" que arrancará con el espectáculo musical del presentador y DJ Fernandisco conocido por su mítica carrera dirigiendo los 40 principales a partir de las 21:00 horas en la Plaza de la Madera antes de dar paso al concierto del grupo OBK desde las 22:00 horas. "Historias de amor", "El cielo no entiende" o "Yo no me escondo" sonarán en la plaza benaventana como anticipo al día grande de las Fiestas de la Veguilla 2024.

El broche de oro a las actuaciones musicales de la Veguilla 2024 lo pondrán los grupos "Zabriskie" y "Sinestesia" desde las 18:00 horas en la Plaza Madera con música indie y pop. Además, el sonido ya tradicional de las charangas, amenizarán nuestras calles durante las fiestas aportando su ritmo y alegría a todos los ciudadanos que nos visiten a partir del próximo viernes, 5 de abril.