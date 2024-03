La Diputación mantiene el traslado del CEAS y Recaudación al Ayuntamiento a la Plaza del Grano en Benavente

Los servicios del Centro de Acción Social (CEAS) y de Recaudación que la Diputación Provincial de Zamora presta actualmente en una planta de la entidad financiera Caja Rural se trasladarán a la Casa Consistorial de la Plaza del Grano como habían acordado el pasado mandato el Ayuntamiento benaventano y la institución provincial.

Ambos servicios serán reubicados en el antiguo ayuntamiento benaventano una vez que se acometan reformas en los aseos del edificio y se redacte el convenio. Así lo aseguró el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, en la última sesión plenaria respondiendo a una pregunta del Grupo Socialista.

"¿Tiene intención el Presidente de la Diputación Provincial de Zamora firmar dicho convenio para dar una solución digna a las cuestiones anteriormente planteadas, dotando de unas instalaciones dignas a empleados y usuarios de los CEAS de Benavente y a la vez acabar con los continuos reparos de la intervención sobre este asunto?", preguntó el PSOE.

Convenio pendiente desde el anterior mandato

"En primer lugar, no hay ni expediente ni convenio. Y por qué no lo hay. Y después me dirá la señora Rivera que soy malo, malísimo porque le replico. Pues mire, porque concretamente en mayo de 2023 el anterior presidente de la Diputación, dijo que ese trabajo debería ser, posiblemente con buen criterio o no, del siguiente equipo de Gobierno", respondió Faúndez a la diputada provincial que realizó la pregunta.

El presidente aseguró que en la visita que había realizado al Ayuntamiento de Benavente había tratado este asunto con la alcaldesa Beatriz Asensio. "Estamos trabajando con ello, pero también el Ayuntamiento de Benavente nos ha indicado que va a hacer una serie de reformas allí, concretamente adecuar y reformar los baños y lógicamente tendremos que esperar a que se hagan. ¿Tendremos intención de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Benavente? Claro que sí porque estaríamos en condiciones mejores de las que estamos ahora mismo y aparte que nos ahorraríamos pues posiblemente también un alquiler", prosiguió.

Según aseveró Faúndez, "lógicamente todo esto redunda en beneficio del servicio y en el beneficio de la Diputación. Y después también el Ayuntamiento de Benavente, aquí hay un concejal del Ayuntamiento de Benavente (en referencia al edil de Hacienda y de Seguridad Ciudadana, José Manuel Salvador) pues también estará satisfecho de que le demos uso a un edificio que tiene el uso que tiene", añadió.

El presidente de la institución provincial insistió con claridad en que el acuerdo de ambas instituciones tendrá continuidad. "Si tuviese hoy ese convenio encima de la mesa o hace cuatro meses, lo hubiese firmado. Pero ni expediente ni convenio. Tenemos que hacerlo de cero y estamos trabajando ya en ello. Y espero que con las ganas e ilusión de todos esto pueda ser una realidad", adujo.

Según el PSOE, la Diputación se viene enfrentando desde hace tiempo a "los continuos y recurrentes reparos de la Intervención Provincial al actual contrato de alquiler que mantiene la institución con Caja Rural para prestar el servicio en sus instalaciones de la Calle Santa Cruz de Benavente". Con el traslado, que comenzaron a negociar hace años el expresidente Francisco Requejo y el exalcalde Luciano Huerga, se daría fin "a un problema histórico".