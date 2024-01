"Asumo el cargo por responsabilidad, no puedo estar ajeno a la situación política"

Jesús Nieto es el nuevo coordinador local de Izquierda Unida en Benavente, tras apoyar la asamblea de la coalición de izquierdas su candidatura. Nieto asume el cargo por "responsabilidad".

–¿Por qué ha decidido dar este paso?

–Por un lado, por la necesidad que tenemos de renovar. A Burón no se le puede pedir más. Lleva 30 años al mando de esta nave y ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de votar izquierda. Básicamente me presento por responsabilidad, mi conciencia social y de clase, no me permite estar ajeno a la actualidad política que no es otra que la incapacidad de gestión de PP-Vox.

–¿Cuál cree que es esa situación actual en el Ayuntamiento?

–El equipo de Gobierno no tiene una línea de trabajo, no tiene un programa. Trabajan improvisando totalmente y mal. En apenas siete meses han perdido más de medio millón de euros en subvenciones y diciendo uno de los socios del Gobierno que la culpa es de los técnicos. Le recuerdo que son los mismos técnicos que tenían en los gobiernos anteriores y se consiguió desenquistar problemas históricos, como el de calle Lagares, la apertura con expropiación de la calle Zafra o que se instalara Gadis en Benavente, tras más de 20 años esperando.

–Ha habido un cambio importante en el Gobierno municipal. ¿Por dónde va la deriva de Benavente?

–De momento que el gobierno sea del mismo color político que la Diputación Provincial les convierte en bufones de esta administración. Prueba de ello es la pretensión de gastar los fondos de Planes Provinciales en la carretera del Caracol, que es de titularidad provincial. No se ha acreditado la titularidad municipal de esta vía, no hay documentación. Es más de medio millón de euros que se va a destinar a algo que tendría que afrontar la Diputación.

–¿Tiene previsto algún cambio para el funcionamiento de IU en esta nueva etapa?

–Necesita un nuevo impulso y para buscarlo hay que apoyarse en gente. Soy de trabajar en equipo y necesito gente que esté a mi lado comprometida. De momento tengo tres personas conmigo con las que voy a comenzar. En esta semana ya nos reuniremos y haremos distribución de tareas y trabajando en el medio plazo. No se puede llegar a las elecciones municipales como una ocurrencia.

–¿Cómo está siendo la labor de oposición?

–Sabemos cómo funciona el Ayuntamiento por dentro, tenemos conocimiento de las últimas actuaciones y las que están pendientes y vamos a fiscalizar la labor del Gobierno. Hay que estar con mil ojos porque proyectos como el Puerta del Noroeste se hicieron con la oposición del PP.

–¿Qué legado dejó usted como concejal en Benavente?

–Los procesos de acceso al empleo público dejaron de ser enchufismo y se convirtieron en transparentes, seguidos por los principios de igualdad, mérito y capacidad. La funcionarización del parque de bomberos o la creación de la RPT de funcionarios. Quedó pendiente la RPT de laborales. El PSOE prefirió no tirar para adelante y tener una cierta paz en este sentido.