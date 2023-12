"Lluvia" de octavillas en Burganes de Valverde: "No debería haberse celebrado un Pleno como venganza familiar"

Las calles de Burganes y Olmillos de Valverde han amanecido esta mañana "inundadas" con decenas de octavillas en las que se cuestiona que la sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento el pasado mes de noviembre y en la que se aprobó emprender acciones legales contra la exalcaldesa, Atilana Martínez Mayado, obedece a "una venganza familiar" y "no debía de haberse celebrado".

"Los problemas familiares, los problemas familiares, las envidias: eso, se resuelve en otro lugar", dice el texto, que habla de sumar en lugar de dividir, de concordia y de paz, y dice que "la casa del pueblo no debe convertir en un teatro".

El texto concluye afirmando que "estos teatrillos, hace unos años, era cosa de pueblos próximos", califica lo ocurrido de "sainete" y hace una referencia expresa a la alcaldesa y el alguacil de Bretocino, a los que califica de "Miliquito en el escenario" y de "verificadores del proceso, como expertos en conflictos".

Coincidiendo con la aparición de estos escritos en las calles de las dos localidades, el alcalde de Burganes de Valverde, Christofer Ferrero, ha recibido un anónimo el buzón de su casa. El texto, dos párrafos escritos en mayúsculas, le vaticina "un fin próximo".

"Nunca tienes que olvidar que el poder de algunos es mayor que el de vosotros, y por ello que tendréis un fin muy próximo" dice el documento, y añade literalmente: "Solo has llevado a cabo una venganza familiar que te va a salir muy caro porque no sabes lo que has hecho, déjate de pensar que eres el rey del mambo porque se te acabará muy pronto".

El alcalde, Christofer Ferrero, ha presentado denuncia en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Benavente este mediodía dando cuenta del anónimo recibido en su buzón y de las octavillas aparecidas en las calles de ambas localidades. La denuncia "responde a una comunicación formal, para que se tenga en cuenta lo que está ocurriendo, a fin de denunciar episodios similares en el futuro.

Ferrero, que ha explicado que no es la primera vez que las calles del pueblo amanecen con escritos de este tipo, como ocurrió en las vísperas de las elecciones municipales de 2011, ha dejado constancia en la denuncia de episodios similares por motivos políticos, pero ha manifestado que desconoce quién o quiénes pueden ser los autores.